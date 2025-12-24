Mesaje de Crăciun 2025. Cele mai inspirate mesaje, urări, sms-uri de Crăciun de trimis celor dragi

E vremea Crăciunului, e acel moment din an în care familile se reunesc acasă pentru a sărbători Nașterea Domnului. E și momentul cel mai liniștit pentru a vă gândi la toți cei dragi și de a împărtăși cu ei bucuria sărbătorilor. Iată o selecție de mesaje, urări, sms-uri de Crăciun.

Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!

În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ți larg inima, primește un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”

Mesaje de Crăciun 2025 pentru cei dragi

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.

Trăiește în culori de Crăciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfinţenia de altă dată…Sărbători fericite!

Lumină, pace, bucurie, zăpadă, viață, dăruire, iertare, zâmbet, sărbătoare, ne aduce an de an Cracinul. Deschide-ți sufletul și lasă căldură sărbătorilor de iarnă să te învăluie ca un vis frumos. Sărbători Fericite și La Mulți Ani!

Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cât pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii să zboare!

Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi! La mulți ani!

Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire!

Pe la colţuri unii spun/ Că există Moş Crăciun/ Că i-ai scris şi c-o să vină/ Să-ţi aducă-n pumni lumină/ Lângă brad şi lângă foc/ Să-ţi aducă mult noroc!

Mesaje de Crăciun 2025 pentru familie

Anul nou să-ţi aducă un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc şi, dacă se poate, toate la un loc. La mulţi ani!

Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!

Ho-Ho-Ho, ați văzut un ren maro? Sau un spiriduș în bleu? S-aveți Moș gustos, bogat, un An Nou de-invidiat, Sănătate, La Mulți Ani (și la mulți bani)!

Urări de Crăciun 2025

Poţi sa îmi trimiti o poza de-a ta ca să îi spun lui Moş Crăciun exact ce îmi doresc? Crăciun fericit!

Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă şi un An Nou fericit si din când în când să faci apel la ratiune sau măcar să-i dai un bip.

Sub bradul împodobit să găsiți speranță, dragoste și liniște, iar colindele să vă cânte sufletul. Sărbători fericite și La Mulți Ani plini de realizări!

Sms-uri de Crăciun 2025

Fie ca steaua Crăciunului să lumineze drumul vieții voastre și să vă aducă sănătate, bucurie și iubire nemărginită. Crăciun fericit și un An Nou minunat!

În această perioadă magică, dăruiți zâmbete și primiți iubire înzecit. Fie ca Noul An să vă aducă armonie, prosperitate și clipe fericite!

Colindele să vă umple sufletul de pace, iar lumina sfântă a Crăciunului să vă călăuzească spre bucurie și sănătate. La Mulți Ani și Sărbători Fericite!

Fie ca Moș Crăciun să vă aducă momente de neuitat, zâmbete sincere și multă căldură în suflet. Sărbători pline de fericire și un An Nou strălucitor!