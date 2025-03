Mesaje de la Moscova. Stenograme în dosarul de trădare: „Ne transmit prietenii noștri de dincolo” / „Maxim iunie se întorc armele”

Liderul Comandamentului „Vlad Țepeș”, Adrian Robertin Dinu, arestat preventiv în dosarul de trădare instrumentat de DIICOT, transmitea mesaje de la Moscova către un alt membru al grupării, conform unor discuții și mesaje interceptate de procurori, scrie Digi24.



Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24, la dosar există mesaje transmise în 30 ianuarie 2025 de la Moscova către România, pe care le comunica Adrian Robertin Dinu către un alt membru al grupării.

Lupu Raul-Mihail: „Ce ne-a tra…, ce ne-a transmis (Adrian Robertin) Dinu. Ce-au zis rușii. Zice «Considerăm întreruperea alegerilor din România ca o lovitură de stat, dar în România există forțe care vor și pot restabili ordinarea și suntem gata să le susținem». Deci ne transmit prietenii noștri de dincolo”.

Acest membru al grupării îl înștiința pe liderul ideologic, generalul în retragere Radu Theodoru, cu privire la mesajele care veneau de la Moscova.

Un alt mesaj, care a venit în aceeași perioadă tot din Moscova și tot de la liderul grupării, vorbește despre „a primi undă verde”.

Lupu Raul-Mihail: „Zi venerabilului că mâine primesc verde la ce am discutat și maxim iunie se întorc armele. Să fie cuminte și pe baricadă. Întreabă-l dacă are noutăți și dacă vrea să-mi transmită ceva (…) Am verde”.

Într-unul dintre aceste mesaje este invocat numele șefului serviciului secret militar al Ucrainei, Kirilo Budanov. Lupu transmite mai departe un mesaj venit de la Moscova, în ceea ce pare a fi o discuție despre războiul din Ucraina și despre tratatul de pace la care încearcă să ajungă Europa.

Lupu Raul-Mihail: „Așa…astăzi, la ora 09:58 dimineața transmite Dinu: «Serghei Budanov – Serviciul Secrect Ucrainean GUR, dacă până la vară nu facem pace, Ucraina dispare». Corect. Maxim august e pa UKR”.

Curtea de Apel București a dispus, joi seară, arestarea preventivă a doi membri ai organizației Comandamentul ”Vlad Țepeș’, Adrian Robertin Dinu și Marius Semeniuc, acuzați de trădare și legături cu agenți ai Rusiei.

Alți patru membri ai grupării – Ștefan Mateescu, Raul – Mihail Lupu, Georgică – Cristian Atitiene și Radu Pompiliu Șofran – au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Adrian Robertin Dinu este cel care a înființat Statul Major al Comandamentului „Vlad Țepeș”, din care făceau parte cei șase, Dinu postând pe site-ul organizației mai multe videoclipuri în care care spunea, printre altele, că „putem să radem tot, având binecuvântarea Federației Ruse”. De asemenea, el anunța că îl susține pe Călin Georgescu.

Cei șase inculpați au fost reținuți joi de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și trădare, fiind acuzați că au format o organizație de tip militar și ar fi negociat cu agenți ai Rusiei ieșirea României din NATO. În dosar este cercetat în calitate de suspect și Radu Theodoru, un general în retragere cu vârstă de 101 ani, care apare pe pe pagina de internet a organizației ca fiind la conducerea „Statului Major al Comandamentului Vlad Țepeș”.

Prin diverse „comunicate”, „memorandumuri” și „notificări”, organizația Comandamentului „Vlad Țepeș” solicita ieșirea României din NATO, reluarea relațiilor economice și culturale cu Rusia, China și Iran, dar și o nouă structură de conducere a României prin proiectul „Geția”, condusă de „Sfatul înțelepților”, care are în subordine un „Consiliu al Bătrânilor” și „Comitete Locale ale Moșilor”.

„Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, începând cu anul 2023, cinci dintre inculpați, împreună cu un suspect, au constituit un grup infracțional organizat în scopul de a știrbi suveranitatea și independența statului român prin subminarea politică și a capacității de apărare a țării. Începând cu anul 2024, la gruparea de criminalitate organizată a aderat un alt inculpat, toți membrii desfășurând acțiuni continue, conștiente, publice sau conspirate în vederea îndeplinirii scopului propus. De asemenea, membrii grupului infracțional au intrat, în mod repetat, în legătură cu agenți ai unei puteri străine, aflați atât pe teritoriul României, cât și al Federației Ruse”, spune DIICOT într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, gruparea de criminalitate organizată s-a constituit sub paravanul unei organizații și s-a dezvoltat pe tipul unei structuri de tip militar, cu eșaloane de conducere (stat major) și personal de execuție, reprezentată prin imaginea suspectului cercetat în cauză, general maior în retragere.

Cercetările efectuate au relevat că membrii grupării, prin intermediul unor platforme online, au recrutat adepți și au publicat materiale video (notificări adresate autorităților statului român, organizațiilor naționale și internaționale).

De asemenea, inculpații au întreprins demersuri pentru realizarea unor negocieri cu factorii politico-militari externi privind retragerea României din NATO, înlăturarea actualei ordini constituționale, desființarea partidelor politice, instalarea unui nou Guvern format din membrii organizației ce vor ocupa funcții de miniștri, înlăturarea tuturor angajaților din instituțiile statului, adoptarea unei noi Constituții, schimbarea numelui țării, a drapelului și imnului.

Totodată, pe parcursul lunii ianuarie, doi dintre inculpați s-au deplasat la Moscova, unde au intrat în contact cu persoane dispuse să sprijine demersurile organizației cu privire la preluarea puterii de stat în România.

Punerea sub acuzare a celor șase membri ai organizației Comandamentul „Vlad Țepeș” are legătură cu expulzarea celor doi diplomați ruși din țara noastră. „Cei doi diplomați ruși au desfășurat acțiuni de culegere de informații din domenii de interes strategic și au întreprins acțiuni de susținere a demersurilor anticonstituționale ale grupării”, a anunțat SRI.