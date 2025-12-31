Mesaje de Revelion 2026. Urări și felicitări de Revelion

Venirea unui nou an este ocazia cu care oamenii își transmit gânduri bune. Este un moment în care ne uităm în spate la anul care tocmai se încheie. Iată câteva mesaje de Anul Nou pentru cei dragi.

Pentru anul 2026, formula clasică „La mulți ani!” este una dintre urările cele mai des folosite. Cu toate acestea, mesajele inspirate trimise în noaptea de Revelion pot fi apreciate de cei cărora le trimitem gândurile noastre.

Câteva idei de mesaje și urări care pot fi trimise de Revelion și de Anul Nou 2026:

Mesaje de Anul Nou 2026 pentru cei din familie

Anul Nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate, Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!

Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!

La mulți ani! E Anul Nou 2026 pentru cea mai minunată familie din lume. Sunt atât de recunoscător/recunoscătoare că vă am în viața mea! Fie ca acest an să fie cel mai bun pentru noi toți!

Noul an să te surprindă cu clipe frumoase trăite alături de cei dragi și să îți aducă liniștea sufletească de care ai nevoie. La mulți ani!

Cel mai important dar pe care ni-l poate aduce noul an sunt o familie fericită și prietenii dragi aproape, asta îți doresc. Un an nou fericit!

Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2025 îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un an nou fericit!

Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. La mulți ani!

Dragă familie, în noaptea aceasta magică, vă trimitem cele mai călduroase gânduri și urări de bine pentru noul an ce vine. Fie ca fiecare zi să vă aducă bucurie, sănătate și împliniri pe toate planurile. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul vostru și suntem nerăbdători să împărtășim împreună cele mai frumoase momente în 2026. La mulți ani, plini de iubire și fericire!

Familia este comoara noastră cea mai de preț, iar în această noapte de trecere dintre ani, vă trimitem cele mai calde gânduri de la inimă la inimă. Fie ca noul an să vă aducă liniște, sănătate și multe clipe de bucurie. Să păstrăm împreună tradițiile și să creăm amintiri minunate în anul care urmează. La mulți ani cu dragoste și armonie în familie!

Urări de Anul Nou 2026 de trimis tuturor

Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La mulţi ani!

Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani!

Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfîrşitul volumului să-l citiţi cu bucurie!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar caldele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!

Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul 2026 este aproape să-şi deschidă primele file albe, încă necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!

Previziuni meteo de REVELION 2026: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!

În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2026 minunat!

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!

Fie ca toate visele pe care le aveți în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul spre realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2026!

Anul Nou să te surprindă cu momente magice și să-ți ofere tot ce ai dorit! La mulți ani fericiți și un an nou de poveste!

Noul An să-ți aducă oportunități unice și să-ți deschidă toate ușile! La mulți ani și să ai parte de împliniri în fiecare zi!

Anul ce vine să fie plin de sănătate, prosperitate și iubire! Să ai parte de momente frumoase și multă bună dispoziţie!

La mulți ani fericiți! Îți doresc ca fiecare zi din Noul An să îţi fie acompaniată de belşug şi sănătate!

La mulți ani cu veselie și fericire! La cumpăna dintre ani, închide ochii și pune-ţi o dorință pentru Anul Nou, moment în care voi face și eu la fel. Dorința mea este ca a ta să devină realitate!

La mulți ani! Sper ca 2026 să fie anul în care să îndrăznești să faci ceea ce ți-ai dorit mereu, să spui ceea ce mereu nu ai avut curajul și să simți ceea ce ai visat mereu.

Urări de Anul Nou 2026 pentru iubit/iubită

Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare …La mulţi ani cu un minut înainte de 2026!

Îți doresc toate cele bune în noul an. Să începi perfect cu luna Ianuarie, să ai parte de dragoste în Februarie, să fii înconjurat de pace în Martie, să nu ai nicio grijă în Aprilie, să fii fericit în Mai, să zâmbești din Iunie până în Noiembrie, și să te bucuri în Decembrie. La mulți ani!

Vine un an plin de posibilități. Nu uita că și cele mai nebunești dorințe se pot împlini! Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani 2026!

Îţi doresc ca în anul 2026 să ai parte de 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni fericite, 365 de zile cu bogăţie, 8760 ore de înţelepciune, 525600 minute de distracţie şi în final 31536000 de secunde petrecute alături de mine!

Vine un uragan de fericire, dragoste și liniște cu urarea ca anul nou 2026 să-ți aducă toate aceste lucruri!

Deschide-ți inima în noaptea dintre ani, lasă bucuria unui nou început să îți pătrundă în suflet, pășește cu speranța și încredere și nu uită că cineva se va gândi în miez de noapte la ține și îți va dori toată fericirea din lume! Un an nou fericit! La mulți ani 2026!

Mesaje și urări de Anul Nou pentru prieteni

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi pornește la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună! La mulţi ani 2026!

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea Anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze „cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate!

Toate gândurile mele bune se îndreaptă spre tine. Îți doresc multă sănătate, fericire și noroc în toate. Sărbători fericite și la mulți ani!

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să te însoţească pe tot parcursul anului 2026. Să ai parte de un an nou bogat, cu multe împliniri. La mulți ani!