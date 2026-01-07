Mesaje de Sf. Ion. Câți români își serbează onomastica. Cui spunem „La mulți ani de Sfântul Ioan”

Aproximativ două milioane de români sărbătorec astăzi onomastica, pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan. Este una dintre cele mai mari sărbători de după Crăciun, fiind și zi liberă.

Pe 7 ianuarie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului.

Este o sărbătoare importantă nu doar pentru credincioși, ci și pentru cei aproximativ două milioane de români care îi poartă numele.

Nume precum Ion, Ioana, Ionuț, Ionela, Jan, Oana sau Nelu sunt sărbătorite astăzi, pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan.

Mesajele de „La mulți ani” încep să fie trimise încă de dimineață. HotNews a pregătit o listă cu sugestii, pentru cei care au nevoie de inspirație. Dacă dorești să le trimiți un gând bun celor dragi, vedeți mai jos mesaje de Sfântul Ioan.

Mesajele de Sfântul Ioan au fost create cu ajutorul ChatGPT.

Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru familie

La mulți ani de Sfântul Ioan! Să ai parte de sănătate, bucurii și împliniri!

La mulți ani cu pace în suflet, iubire și noroc!

Îți doresc o zi onomastică plină de zâmbete și momente frumoase.

Sfântul Ioan să-ți aducă liniște, credință și speranță.

La mulți ani! Să fii mereu înconjurat de oameni buni și gânduri senine.

Bucurie, sănătate și vise împlinite de Sfântul Ioan!

Fie ca această zi specială să-ți aducă numai vești bune.

„La mulți ani, Ioane! Să ai o zi plăcută în compania oamenilor dragi!”

„La mulți ani, Ion! Astăzi sărbătorim nu doar numele tău, ci și omul minunat care ești. Să ai parte de zile pline de veselie, dragoste și realizări mărețe!”

Mesaje de Sfântul Ioan pentru colegi

„De Sfântul Ioan, primiți un sincer La mulți ani, multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți”

„Toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni. O zi de Sf. Ion cât mai frumoasă! La mulți ani!”

„Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succes! La mulți ani de Sf. Ioan”

„Fie ca Sfântul Ion să îţi călăuzească paşii spre fericire şi împliniri. La multi ani de ziua numelui!”

„La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Să ți se îndeplinească toate dorințele! Sănătate și numai bucurii!”.

Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni

Să ai parte de succes, sănătate și iubire adevărată.

Gânduri curate și urări din suflet de ziua numelui!

Fie ca această zi să fie începutul unui an mai bun.

La mulți ani! Să nu-ți lipsească nimic din ce contează.

Sfântul Ioan să-ți dăruiască pace și echilibru.

Bucurie în casă și liniște în suflet!

La mulți ani cu zâmbetul pe buze și optimism!

Îți doresc ca toate dorințele frumoase să se împlinească.

Sfântul Ioan să te binecuvânteze astăzi și întotdeauna!

Alte mesaje, urări și felicitări de Sf. Ioan