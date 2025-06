Mesaje de Sfinții Petru și Pavel 2025. Ce nume se sărbătoresc azi

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi împreună în 29 iunie. Biserica a hotărât ca aceşti doi mari Apostoli să fie cinstiţi în aceeaşi zi deoarece în aceeaşi zi şi în acelaşi an au pătimit moarte de martiri la Roma. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos, iar Sfântul Apostol Pavel a fost martirizat prin tăierea capului, notează Agerpres.

Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Aproximativ 500.000 de români își serbează onomastica pe 29 iunie. Sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel este denumită și Sânpetru de vară, care marchează mijlocul verii agrare și începutul secerișului.

Cei care poartă numele de Petru, Petre, Petrică, Petrişor, Petronel, Petra, Petronela, Petruța sau Pavel, Paul, Paula, Paulina, Pavelina sau alte derivate își celebrează ziua numelui pe 29 iunie.

„Tradiţia spune că Sfântul Petru este stăpânul lupilor, aceştia neîndrăznind să facă vreo stricăciune oamenilor fără încuviinţarea sfântului; tot Sfântul Petru mai are în păstrare şi cheile de la porţile Raiului şi mai are în pază şi balaurii din cer care mărunţesc gheaţa, transformând-o în grindină; se mai spune că sfântul, fiind marele ucenic a lui Hristos, umblă prin lume pentru a afla necazurile creştinilor, pe care apoi le împărtăşeşte lui Dumnezeu; dar poate fi văzut şi în lună sau când se deschide cerul la marile sărbători, stând la masa împărătească; dar este şi subiectul unor întâmplări hazlii: i se fură caii sau boii în timpul aratului, pierde cheile Raiului, are o iubită pescăriţă, petrece şi joacă alături de oamenii de rând la o cârciumă, se îmbată şi este bătut de oameni etc.; dintre târgurile organizate în ţară în această perioadă, cel mai cunoscut este cel de pe Muntele Găina”, scrie Romulus Antonescu în „Dicţionar de simboluri şi credinţe tradiţionale româneşti” (2016), potrivit news.ro.

Sfântul Apostol Petru – fiul lui Iona şi fratele Apostolului Andrei – s-a născut in Betsaida Galileei. Numele său iudeu era Simon, însă Hristos îl va numi Chifa (piatră). După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat să devină pescar de oameni. Mărturiseşte în numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se şi leapadă de Hristos când El este prins spre a fi răstignit.

După Înălţarea Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor şi aleg ca apostol pe Matia în locul lui Iuda. În ziua Cincizecimii, după predica Sfântului Apostol Petru, se botează trei mii de persoane.

Sfântul Apostol Petru a propovăduit în Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mică până în Babilon şi în ultima parte a vieţii, la Roma.

Sfântul Petru a murit răstignit pe cruce, cu capul în jos, în anul 67, pe 29 iunie.

Sfântul Apostol Pavel (Paul pentru catolici) era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin şi a fost elevul învăţatului Gamaliel. Luptând împotriva creştinilor, Sfântul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Ştefan. Pe calea Damascului însă i se arată Hristos într-o lumină orbitoare şi îl mustră: „Saule, Saule de ce mă prigoneşti?”. El se converteşte şi primeşte botezul de la Anania, episcopul Damascului.

Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare şi a scris 14 epistole care se găsesc în Sfânta Scriptură. A fost decapitat din porunca împăratului Nero, în anul 67, în ziua de 29 iunie.

Pentru că Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au fost în temniţă fiindcă L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, au devenit ocrotitori ai sistemului penitenciar din România. Cei doi sfinţi sunt ocrotitori ai celor lipsiti de libertate şi pentru că cei ajunşi în penitenciare sunt persoane care au greşit faţă de Dumnezeu, precum au greşit şi ei: Petru S-a lepădat de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creştini.

Mesaje și urări de Sfinții Petru și Pavel

Iată mai multe exemple de mesaje, urări și felicitări potrivite pentru cei care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Petru și Pavel (29 iunie), potrivite atât pentru prieteni, rude, cât și pentru colegi sau cunoștințe.

Mesaje prietenoase și calde

La mulți ani cu sănătate, Petru/Pavel! Să ai parte de tot ce-ți dorești și să te bucuri de o zi frumoasă alături de cei dragi!

Fie ca ziua numelui tău să îți aducă în suflet lumină, pace și multe zâmbete! La mulți ani!

De ziua numelui tău îți doresc o viață plină de bucurii și împliniri! La mulți ani, Petre/Paule!

Să porți numele cu demnitate și să ai parte de tot ce e mai frumos în viață. La mulți ani binecuvântați!

Mesaje scurte și simple

La mulți ani, Petru/Pavel! Să fii sănătos și fericit!

Gânduri bune de ziua ta! Să ai parte de o zi minunată!

Multă sănătate și bucurii de ziua numelui!

Sărbătoare frumoasă și un an plin de reușite! La mulți ani!

Mesaje religioase sau spirituale

Fie ca Sfinții Petru și Pavel să te ocrotească și să-ți călăuzească pașii în fiecare zi. La mulți ani cu har și binecuvântări!

În această zi sfântă, îți doresc ca iubirea lui Dumnezeu să-ți umple sufletul și viața. La mulți ani de ziua numelui tău!

Harul ceresc și lumina sfinților al căror nume îl porți să te însoțească mereu!

Mesaje pentru colegi sau parteneri de afaceri

La mulți ani de Sf. Petru și Pavel! Mult succes în tot ce faci și sănătate din plin!

Cu ocazia zilei onomastice, vă doresc realizări frumoase, liniște sufletească și sănătate!

Fie ca această zi specială să vă aducă multe zâmbete și gânduri bune. La mulți ani!

Mesaje amuzante sau vesele

La mulți ani, Petrică! Ai grijă, azi nu se refuză nicio prăjitură și niciun pahar! 😄

La mulți ani, Pavel! Să ai o zi atât de bună, încât să ți-o amintești și mâine… dacă nu exagerezi azi! 🎉

Azi e ziua ta, deci fii rege/regeasă! Măcar până mâine dimineață! La mulți ani, cu distracție maximă!

sursă foto: Dreamstime.com