Mesaje de Sfânta Maria 2025. Felicitări și urări de „La mulți ani” pentru prieteni și familie, de ziua numelui

Aproximativ 2,6 milioane de persoane își serbează pe 8 septembrie ziua de nume, echivalentul a circa 11% din populația României. Iată câteva urări de „La mulți ani” pe care le poți trimite celor cu numele Maria, Marian, Marilena, Marin și derivatele acestora.

Urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria pentru femei: Maria, Marilena, Mioara și alte derivate

Exemple de mesaje scrise de Chat GPT pe care le poți trimite cu această ocazie femeilor speciale din viața ta care își serbează azi ziua de nume:

La mulți ani! Fie ca această zi specială să-ți aducă bucurii nesfârșite, zâmbete, iubire și împliniri alături de cei dragi! Să ai parte de fericire și sănătate!

Draga mea (nume), la mulți ani de ziua numelui tău! Să ai parte de o zi minunată și de un an plin de împliniri și momente frumoase. Ești o persoană deosebită și meriți tot ce-i mai bun!

La mulți ani! Fie ca fiecare zi să fie o sărbătoare pentru tine, plină de fericire, iubire și realizări! Să rămâi mereu la fel de veselă și minunată!

De ziua ta, Maria, îți doresc să fii mereu înconjurată de oameni care te iubesc, să ai parte de sănătate și succes în tot ceea ce faci! La mulți ani cu bucurii și momente de neuitat!

La mulți ani, dragă (nume)! Fie ca Sfânta Maria să te ocrotească și să îți aducă liniște sufletească, pace și împliniri în viață. Să ai parte de clipe magice și zâmbete sincere în fiecare zi!

La mulți ani, (nume) dragă! Să ai mereu sufletul plin de lumină și bucurie, iar visele tale să se împlinească unul câte unul. Fie ca Sfânta Maria să-ți călăuzească pașii și să te protejeze!

La mulți ani de ziua ta! Să ai o viață plină de împliniri, sănătate și iubire. Fie ca dragostea celor din jur să-ți încălzească inima în fiecare zi, iar bucuriile să nu lipsească niciodată din viața ta!

La mulți ani! Îți doresc o zi minunată, plină de surprize frumoase și clipe de neuitat. Să fii mereu înconjurată de oameni care te apreciază și te iubesc!

La mulți ani de Sfânta Maria! Fie ca această sărbătoare să-ți aducă liniște sufletească, sănătate și multe momente fericite alături de cei dragi. Să fii fericită și iubită în fiecare clipă!

La mulți ani, draga mea (nume)! Îți doresc o viață plină de culoare, veselie și oameni minunați. Fie ca această zi să fie începutul unui an plin de realizări și zâmbete!

Dragă (nume), la mulți ani! Fie ca Sfânta Maria să te ocrotească și să-ți îndeplinească cele mai frumoase dorințe. Să ai parte de sănătate, iubire și noroc în tot ce faci!

Urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria pentru bărbați: Marian, Mario, Marin și alte derivate

Aproximativ 400.000 de bărbați își sărbătoresc astăzi ziua de nume. Iată urări de „La mulți ani” pentru bărbați, de Sfânta Maria:

La mulți ani, (nume)! Fie ca ziua numelui tău să fie plină de bucurie, sănătate și succes în toate planurile tale. Să ai parte de o viață fericită și împlinită!

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc să ai mereu curajul de a-ți urma visele și puterea de a depăși orice obstacol. Fie ca această zi să îți aducă mult noroc și realizări!

Dragă (nume), la mulți ani de ziua numelui tău! Să ai parte de o viață frumoasă, plină de momente speciale și clipe de neuitat alături de cei dragi!

La mulți ani! Să fii mereu înconjurat de oameni care te susțin, iar sănătatea și fericirea să îți fie tovarăși de drum. Bucură-te de această zi minunată!

De Sfânta Maria, îți doresc, (nume), să ai parte de tot ce e mai frumos în viață! Să fii sănătos, fericit și să ai parte de succes în toate proiectele tale!

La mulți ani! Fie ca această zi să îți aducă doar bucurii și să fii mereu înconjurat de prieteni adevărați. Să ai parte de sănătate, fericire și multe realizări!

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc să rămâi mereu la fel de puternic, ambițios și plin de viață. Să ai parte de împliniri și de momente de neuitat!

Dragă (nume), la mulți ani cu ocazia zilei tale de nume! Să ai o viață plină de zâmbete, noroc și iubire! Fie ca toate visele tale să devină realitate!

La mulți ani! Fie ca această zi să fie începutul unor noi aventuri frumoase în viața ta. Să ai parte de sănătate, iubire și multe momente pline de fericire!

La mulți ani de Sfânta Maria, (nume)! Îți doresc o zi plină de lumină și bucurie! Să rămâi la fel de entuziast și optimist, iar fiecare dorință să ți se împlinească!

Nașterea Maicii Domnului este prăznuită de Biserică pe 8 septembrie, fiind prima mare sărbătoare din anul bisericesc (an care începe la 1 septembrie). A fost fixată în a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit, conform crestinortodox.ro.

Ce semnificații are numele Maria

Numele de Maria provine din ebraică, „Aia” însemnând „Doamnă”, iar numele evreiesc Maryam sau Miryam ar putea fi de străveche origine egipteană, provenind din din verbul mri – „a iubi”, cu sufixul afectiv – am, deci „cea iubită”, potrivit Rador Radio România.

Printre numele celor care își sărbătoresc onomastica pe 8 septembrie se numără: Ana-Maria, Mara, Marusia, Mia, Mioara, Maricica, Marița, Marina, Marilena, Mari,Meri; Măriuța, Marioara, Mimi, Marin și Marinel.

Aproape două milioane de femei poartă numele Maria sau derivate ale acestuia, potrivit Radio România.

Sursă foto: Dreamstime.com