Mesajul amenințător al Iranului pentru companiile americane din Orientul Mijlociu, unde sunt prezenți giganți din domeniul tehnologiei

Gărzile Revoluționare ale Iranului au amenințat luni că vor lovi companiile americane din Orientul Mijlociu și i-au îndemnat pe angajații firmelor în cauză să părăsească aceste locații, transmite The Guardian.

Gărzile Revoluționare susțin că aceste companii vor fi luate în vizor „curând”.

„Angajații companiilor americane (…) sunt rugați să părăsească imediat aceste zone. Aceste zone vor fi în curând țintite de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice”, au declarat gărzile într-un comunicat pe site-ul lor oficial, Sepah News.

Este neclar deocamdată ce companii sunt vizate mai exact de mesaj, însă agenția de știri Tasnim publicase săptămâna trecută pe Telegram o listă cu potențiale ținte din sector, fiind prezente inclusiv birourile din Golf ale unor giganți americani din sectorul tehnologiei ca Amazon, Google, Microsoft și Nvidia din țările din Golf.

Atacurile lansate de forțele iraniene asupra activelor Amazon în contextul conflictului din Orientul Mijlociu au adus și ceea ce se crede că este o premieră în istoria războaielor – loviturile împotriva centrelor comerciale de date.

The Guardian scria, în 7 martie, că acestea au lăsat temporar milioane de oameni din orașe ca Dubai și Abu Dhabi fără posibilitatea de a plăti pentru un taxi, de a-și comanda mâncare sau de a-și verifica situația din conturile bancare pe aplicațiile mobile.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) este una dintre cele mai puternice organizații din Iran, fiind perceput ca principalul apărător al Revoluției din 1979, și asigură o legătură critică între Teheran și grupările militante care se opun Statelor Unite și Israelului. IRGC sprijină astfel de structuri în țări ca Irak, Liban, Palestina, Siria și Yemen, o „axă de rezistență” care își propune să contracareze influența occidentală și influența israeliană, scria think-tank-ul american Council on Foreign Relatios într-o analiză din ianuarie.