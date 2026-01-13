Mesajul criptic despre Groenlanda publicat de Casa Albă în urmă cu câteva ore. „Monitorizăm situația”

Trump se uită pe geam spre Groenlanda: imaginea postată de Casa Albă pe rețelele sociale. FOTO: Casa Albă/Facebook

Administrația prezidențială americană alimentează, printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, tensiunile generate de intenția declarată a lui Donald Trump de a prelua insula arctică, în ciuda opiniilor exprimate de Groelanda, de Danemarca și de ceilalți aliați ai SUA.

Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o imagine editată în care președintele american Donald Trump privește de la fereastra biroului său o hartă mare a Groenlandei, cu mesajul „Monitorizând situația”.

Postarea vine după declarația de duminică, când președintele american a asigurat că SUA vor avea Groenlanda „într-un fel sau altul”.

Luni, purtătoarea de cuvânt a Casei albe a declarat că Trump „nu a stabilit un calendar” pentru preluarea Groenlandei, „dar este cu siguranță o prioritate pentru el”.

„Cred că președintele a fost foarte clar aseară”, a continuat Karoline Leavitt. „A spus că dorește ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, deoarece consideră că, dacă nu o vom face, aceasta va fi în cele din urmă achiziționată sau chiar preluată în mod ostil de China sau Rusia, ceea ce nu este un lucru bun pentru Statele Unite, Europa sau Groenlanda”, a adăugat Leavitt.

„Să nu uităm că nu ar fi doar în interesul Statelor Unite, ci poate și în interesul Groenlandei să facă parte din Statele Unite și să fie protejată de Statele Unite”, a continuat ea.

O întâlnire importantă, miercuri

În timp ce Trump și susținătorii săi susțin că Statele Unite ar trebui să dețină teritoriul danez din motive de securitate națională, Groenlanda, Danemarca și alți aliați ai Statelor Unite s-au pronunțat împotriva unei astfel de măsuri.

Guvernul Groenlandei a declarat luni că „nu poate accepta în niciun caz” dorința lui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

O întâlnire potențial importantă, pe fondul acestei dezbateri, va avea loc chiar miercuri. Ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, și omologul său danez, Lars Løkke Rasmussen, urmează să se întâlnească, la Washington, cu secretarul de stat american, Marco Rubio.

Un grup de senatori americani, printre care Lisa Murkowski din Alaska, care săptămâna trecută a declarat că preluarea Groenlandei „nu ar trebui să se afle pe lista (SUA)”, urmează de asemenea să viziteze Copenhaga pentru a se întâlni cu politicieni din comisia pentru Groenlanda a parlamentului danez.

Ce spune secretarul general al NATO

Danemarca, care a subliniat că un tratat din 1951 permite deja SUA să-și extindă în mod semnificativ prezența militară pe teritoriul respectiv, a afirmat în repetate rânduri că Groenlanda nu este de vânzare și că speră să se găsească o soluție diplomatică.

Guvernul Groenlandei a declarat luni că insula este „parte a regatului Danemarcei” și „parte a comunității daneze, membră a NATO”. Acesta va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea sa are loc „în cadrul NATO”, a afirmat guvernul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat și el că organizația lucrează la modalități de consolidare a securității în Arctica.

În cadrul unei vizite în Croația, Rutte a declarat: „Toți aliații sunt de acord cu privire la importanța Arcticii și a securității arctice, deoarece știm că odată cu deschiderea rutelor maritime există riscul ca rușii și chinezii să devină mai activi”.

Diplomații NATO au declarat că unii membri ai alianței au avansat sugestii, printre care lansarea unei noi misiuni în regiune, desfășurarea de echipamente suplimentare sau organizarea de exerciții, dar discuțiile se află într-un stadiu incipient și nu există planuri concrete.

Rutte nu a abordat comentariile lui Trump cu privire la Groenlanda, dar a declarat că salută „discuțiile altor aliați cu privire la modul în care putem, practic, să ne unim ca alianță”.

Danemarca „își accelerează investițiile în domeniul apărării”, a adăugat el.

Germania crede că deocamdată nu există un pericol

Răspunzând la întrebări după întâlnirea cu Rubio, ministrul german de externe Johann Wadephul a sugerat că cel puțin deocamdată, nu există un risc ca SUA să anexeze Groenlanda.

„Nu am niciun indiciu că acest lucru este luat în considerare în mod serios”, a spus el când a fost întrebat despre posibilitatea ca Trump să ia măsuri unilaterale.

„Mai degrabă, cred că există un interes comun în abordarea problemelor de securitate care apar în regiunea arctică și că ar trebui să facem acest lucru și o vom face”, a declarat el reporterilor.

„NATO este abia acum în proces de elaborare a unor planuri mai concrete în acest sens, care vor fi apoi discutate împreună cu partenerii noștri americani”, a spus el.

În schimb, comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat luni că dacă SUA ar folosi forța militară pentru a cuceri Groenlanda, această mișcare ar aduce sfârșitul NATO, adăugând că statele UE ar fi obligate să vină în ajutorul Danemarcei dacă aceasta ar fi agresată.

„Sunt de acord cu prim-ministrul danez că ar fi sfârșitul NATO”, a declarat Kubilius pentru Reuters la o conferință în Suedia. El a afirmat că articolul 42.7 din tratatul UE, clauza de asistență reciprocă a blocului, ar obliga statele membre să acționeze în cazul unui atac.

„Va depinde foarte mult de Danemarca, de modul în care va reacționa, de poziția pe care o va adopta”, a spus el. „Dar, cu siguranță, statele membre au obligația de a acorda asistență reciprocă dacă un alt stat membru se confruntă cu o agresiune militară”, a spus el.