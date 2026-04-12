Mesajul din doar două cuvinte al lui Péter Magyar, după rezultatele care îi sugerează victoria în alegerile din Ungaria

Liderul opoziției, Peter Magyar, se adresează susținătorilor săi în timpul unui marș la Budapesta, duminică, 15 martie 2026.Credit line: Denes Erdos / AP / Profimedia

După numărarea a peste 30% din voturi la alegerile din Ungaria, partidul Tisza al politicianului Péter Magyar conduce detașat în fața grupării Fidesz a lui Viktor Orbán.

„Mulțumesc, Ungaria!”, a scris liderul opoziției Peter Magyar duminică seară pe Facebook.

Mesajul său a venit după apariția rezultatelor oficiale parțiale care par să confirme victoria partidului său, după 16 de guvernare a lui Viktor Orbán.

Proiecția după procesarea a peste 37% din voturi arată că Tisza va avea 132 de mandate din 199. Fidesz ar aduna 59 de mandate.

Ceva mai devreme, el se arătase optimist cu privire la rezultatul alegerilor.

„Ungurii au făcut iarăși istorie”, a declarat Peter Magyar, în discursul său susținut după închiderea urnelor.

„Prezența arată că mai bine de șase milioane de maghiari au votat (…) Vasta majoritate a maghiarilor au simțit cât de importante sunt aceste alegeri”, a spus liderul Tisza, adăugând că „aceasta este o sărbătoare a democrației.

Peter Magyar a evitat să se pronunțe asupra scorului realizat de partidul său, afirmând doar că este optimist în privința rezultatelor oficiale ce vor veni în orele următoare.