Mesajul lui Bolojan, după adoptarea ordonanței-trenuleț. Ministerul care intră fără datorii în 2026

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, un mesaj după adoptarea „Ordonanței-trenuleț”.

Șeful guvernului spune că, prin măsurile adoptate în ordonanța de aseară, Executivul asigură un buget „echilibrat” în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și protejează stabilitatea fiscală.

„Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, față de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei față de 125 de miliarde anul trecut. Practic, statul a economisit 4 miliarde de lei și se menține pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% și 6,5%. Gestionăm bugetul în mod responsabil”, a scris prim-ministrul, în mesajul său, publicat pe Facebook.

„Gestionăm bugetul în mod responsabil”, susține Bolojan.

Conform acestuia, actul normativ – Ordonanța de Urgență pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare – este necesar pentru asigurarea stabilității bugetare și pentru funcționarea statului până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, oferind predictibilitate mediului economic.

Bolojan scrie că ordonanța cuprinde „un set coerent” de măsuri, pe mai multe „direcții majore”.

Acestea sunt:

Reducerea cheltuielilor bugetare și responsabilitate fiscală:

Reducerea cu 10% a sumelor alocate partidelor și organizațiilor minorităților naționale

Amânarea unor măsuri care ar fi generat creșteri suplimentare de cheltuieli în domeniul asistenței sociale

Introducerea unor reguli mai stricte de control al cheltuielilor și de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice

Relansare economică și stimularea investițiilor:

Reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% în anul 2026

Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din 2027 și înlocuirea acestuia cu taxarea cheltuielilor sensibile și a afiliaților

Instituirea unei cote unice de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro

Eliminarea taxei pe construcții („taxa pe stâlp”) din 2027

Scutirea integrală, în anul 2026, de impozit pentru construcțiile agricole (solarii, sere, silozuri, ciupercării)

Simplificări fiscale și digitalizare:

Clarificarea și extinderea utilizării sistemului e-Factura, inclusiv pentru persoane fizice

Simplificarea mecanismelor sistemului electronic de administrare a TVA în România

Sprijin pentru persoanele vulnerabile:

Menținerea scutirii de taxe pentru 300 de lei din salariul minim până la 1 iulie 2026

Prelungirea acordării voucherelor de energie în valoare de 50 de lei pe lună și în anul 2026

Menținerea criteriilor actuale pentru consumatorii vulnerabili

Asigurarea continuității Programului național „Masă sănătoasă” în școli

Sprijin pentru autoritățile publice locale:

Acordarea de împrumuturi din Trezorerie, în valoare de 500 de milioane de lei, pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR

Fond de 200 de milioane de lei pentru sprijinirea sistemelor de termoficare

Măsuri tranzitorii care permit funcționarea autorităților locale până la adoptarea bugetului pe 2026

Combaterea evaziunii fiscale și reglementarea produselor accizabile:

Centralizarea autorizării operatorilor din domeniul produselor accizabile la nivelul ANAF

Reintroducerea comisiei de autorizare pentru evaluarea riscurilor

Introducerea garanțiilor financiare pentru importatorii și distribuitorii de produse energetice.

Premierul a anunțat că Executivul a adoptat și o ordonanță care stabilește criterii de prioritizare a investițiilor finanțate anul viitor. Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila (UDMR), intră în 2026 fără datorii, a precizat șeful Guvernului.

„Prin aceste măsuri, Guvernul asigură un buget echilibrat în 2026, sprijină investițiile și creșterea economică și protejează stabilitatea fiscală”, a conchis Bolojan.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a prezentat, marţi seară, adoptarea „Ordonanței-trenuleţ” care cuprinde mai multe prevederi fiscale. Potrivit ministrului, cea mai importantă măsură este reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1%, cât era în prezent, la 0,5% pentru anul 2026. Din 2027, acest impozit urmează să fie eliminat.