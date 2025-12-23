Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț privind impozitele pe 2026. Care sunt principalele prevederi anunțate de ministrul finanțelor

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a anunţat, marţi seară, adoptarea Ordonanței trenuleţ care cuprinde mai multe prevederi fiscale. Potrivit ministrului, cea mai importantă măsură este reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% , cât era în prezent, la 0,5% pentru anul 2026. Din 2027, acest impozit urmează să fie eliminat.

De asemenea, va fi instituită o cotă unică de 1% pentru microîntreprinderi. Toate microîntreprinderile sub 100.000 de euro nu vor mai plăti 3%, ci 1%, a spus Nazare.

“Este o măsură de simplificare foarte importantă, pentru că în 2026 ar fi operat două cote pentru microîntreprinderi, una până la 60.000 de euro şi alta între 60.000 şi 100.000 de euro, un sistem dificil de aplicat”, a declarat ministrul finanțelor.

Subvențiile pentru partide se reduc. Alte măsuri cuprinse în Ordonanța trenuleț

Ordonanța prevede reducerea subvențiilor pentru partidele politice și a sumelor acordate pentru minorități. În varianta supusă dezbaterii publice, era prevăzută o reducere cu 10%.

Actul normativ mai prevede introducerea unor reguli mai stricte de control ale cheltuielilor și de responsabilitate financiară la nivelul întreprinderilor publice.

Impozitul pe construcții, așa numita taxă de stâlp, va fi abrogat începând cu anul fiscal 2027.

Au fost simplificate mecanismele RO E-TVA, respectiv pentru reducerea sarcinilor administrative printr-un control fiscal mai eficient. A fost clarificat modul în care se vor face deconturile de TVA și precompletate.

Ordonanța prevede autorizarea din domeniul produselor accizabile, centralizează autorizarea acestora la nivelul ANAF și creează posibilitatea evaluării de risc a fiecăruia dintre aceștia, a administratorilor, a asociaților și a sursei fondurilor, prin reinstituirea comisiei de autorizare.

Sunt introduse, astfel, garanții financiare pentru importatori și distribuitori de produse energetice care să acopere riscul statului de neplată a TVA sau a accizelor.

Taxa pe solarii se amână un an

Alexandru Nazare a precizat că a fost scoasă din varianta aprobată de Guvern aplicarea taxei pe sere și solarii. Mai exact, se prorogă aplicarea taxei pe solarii până în 2027.

De asemenea, la solicitarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost anulată prorogarea creșterii punctului pentru ambulatoriile de specialitate de la 1 ianuarie. Astfel, valoarea punctului în ambulatoriu crește la 6,5 lei de la 1 ianuarie 2026.

Măsuri privind salariul minim

Proiectul prevede măsuri pentru angajații cu salariul minim: se prelungește neimpozitarea unei părți din salariu, pentru creșterea veniturilor nete ale persoanelor cu venituri mici (300 lei până la 30 iunie și 200 lei din iulie până la finalul anului 2026).

De asemenea, măsurile de sprijin social pentru consumatorii vulnerabili se prelungesc până la 31 decembrie 2026, cu reguli mai echitabile de stabilire a eligibilității, pentru a asigura continuitatea ajutorului și combaterea sărăciei energetice.

De asemenea, au fost instituite reguli pentru continuarea programului „Masă sănătoasă” până la aprobarea bugetului pe 2026.

Prevederi pentru autoritățile locale

Ordonanța mai prevede măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale, prin împrumuturi din trezorerie pentru proiectele din PNRR.

“Aici discutăm de împrumuturi din trezorerie pentru proiectele din PNRR, vorbim de o sumă de aproape 500 milioane de lei care din trezorerie vor putea fi alocați pentru co-finanțarea proiectelor prin PNRR aflate în sarcina administrațiilor locale cu termen limită 30 iunie 2026”, a spus ministrul.

De asemenea, primăriile cu sisteme centralizate pot primi până la 200 milioane lei pentru acoperirea costurilor de producere și furnizare a agentului termic, inclusiv plata restanțelor și a pierderilor, până la 31 martie 2026.