Mesajul lui Daniel David după ce a demisionat

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis luni seară că și-a depus demisia, afirmând că își consideră „datoria împlinită”, la exact un an de la momentul în care a fost invitat să preia funcția de ministru al Educației și Cercetării. Mesajul se încheie cu un citat din poezia If de Rudyard Kipling și cu o referire la filosofia lui Epictet: „Ce a fost în puterea mea s-a făcut”.

„Astăzi (…) i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin depunerea demisiei la cabinetul acestuia. Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră. A fost o onoare să servesc țara noastră din această poziție ca specialist/tehnocrat susținut de PNL, dar neafiliat politic, în două mandate – 23 decembrie 2024 – 23 iunie 2025 și 23 iunie 2025 – (probabil) 23 decembrie 2025 – și le mulțumesc președintelui țării Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan pentru suportul constant. Pentru mine amândoi sunt oameni cinstiți și dedicați binelui țării, astfel că mă bucur că am avut ocazia să lucrăm împreună”, a scris Daniel David într-o postare pe blogul personal.

„Consider că această datorie a fost împlinită”

David spune că a acceptat mandatul de ministru al Educației, fără să fie om politic „cu convingerea că, într-un moment dificil pentru țara noastră, datoria față de binele public trebuie să prevaleze asupra oricărei comodități personale sau profesionale”.

„Am încercat, pe durata acestui mandat, să îmi exercit funcția cu rigoare, onestitate și respect față de oameni și de instituțiile statului, făcând ce mi-a stat în putere potrivit rațiunii și binelui comun. Astăzi, consider că această datorie a fost împlinită. Nu mi-am ales aceste timpuri, nici problemele acestor timpuri, doar felul în care să le înfrunt. Reformele inițiate, deciziile asumate și cadrele instituționale puse în mișcare pot continua fără prezența mea în această funcție. Mandatele sunt, prin natura lor, limitate, iar instituțiile trebuie să rămână funcționale dincolo de oamenii care le servesc temporar. Da, acest an a fost greu, pentru că am ales să rămân când ar fi fost mai simplu să plec!”, a continuat Daniel David.

Daniel David afirmă că decizia de a se retrage vine în contextul în care principalele riscuri care ar fi putut afecta sistemul de educație și cercetare au fost depășite. El spune că, după începerea anului școlar, nu mai exista riscul neplății salariilor sau burselor pentru anul 2025, iar Comisia Europeană a dat undă verde României în privința deficitului bugetar și a fondurilor europene.

„După ce școala a început, nu mai eram la risc cu salariile/bursele pe anul 2025, iar în 25 noiembrie 2025 Comisia Europeană a dat undă verde țării cu referire la deficitul bugetar și fondurile europene, i-am transmis premierului ca mi-am onorat promisiunea și că trebuie să pregătim tranziția la un alt ministru, intenționând să mai rămân (1) până când adoptăm și programele din reforma curriculumului liceal – ca să nu las viitorului ministru un „cartof fierbinte” și, după o discuție cu premierul, (2) până în luna decembrie, când se va definitiva evaluarea țării din partea Comisiei Europene. Așa cum am mai declarat, plecarea ministrului care conduce sistemul de educație-cercetare, unul dintre cele mai mari sisteme bugetare ale țării, ar fi putut pune la risc evaluările internaționale ale țării, unde stabilitatea guvernamentală contează. Premierul a fost de acord să reluăm discuția în decembrie, dar, odată ce am văzut că în 12 decembrie 2025 Comisia Europeană a reconfirmat că România a intrat pe o traiectorie bună, iar fondurile europene nu vor fi blocate, decizia mea de a mă retrage a rămas de data aceasta finală”, a explicat Daniel David.

Programa de limba română, lăsată viitorului ministru

Daniel David afirmă că a amânat adoptarea noii programe de limba și literatura română, pentru a reduce polarizarea dezbaterii publice, lăsând această decizie în sarcina viitorului ministru.

„Oricum, ca urmare a respectului pentru dezbaterile publice și pentru cei implicați, am amânat decizia față de programa la limba și literatura română, astfel că noului ministru îi va rămâne de adoptat programa, dar am creat contextul închiderii polarizării dezbaterii prin solicitarea către comisia de specialitate de a lua în seamă următoarele (eu aș aproba-o, dacă aș vedea incluse aceste solicitări): Includerea sugestiilor relevante, chiar dacă vin din școli de gândire diferite; Flexibilizarea structurii programei, prin focalizarea pe competențe și o listă de referință de autori reprezentativi, care apoi pot să fie personalizate sub forma metodei/logicii de predare și a referințelor literare suplimentare de către profesor, în funcție de clasa pe care o are – întoarcem așadar decizia la profesori și elevi, în cadrul unor repere fundamentale (așa cum am făcut și cu planurile cadru alternative)”, a spus el.

Daniel David a anunțat că va reveni ulterior cu texte de reflecție despre cele două mandate și și-a încheiat mesajul cu versuri din poezia If de Rudyard Kipling, despre care spune că „m-au ajutat să am atitudinea psihologică pentru reforme și măsuri complicate în criza politică și fiscal-bugetară prin care trece țara și sistemul nostru de educație-cercetare”, cât și cu o referire la filosofia lui Epictet: „Ce a fost în puterea mea s-a făcut”.