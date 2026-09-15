Mesajul lui George Simion către cei care au pornit la mitingul din Piața Victoriei

Marți dimineață, AUR a organizat „Ziua Porților Deschise” la sediul aflat în zona Guvernului, unde acum are loc un protest al fermierilor. George Simion a avut un mesaj pentru cei care au venit la partid, iar apoi au plecat spre manifestație.

În jurul orei 09:30, George Simion a urcat pe scena sediului AUR din București în aplauzele a aproximativ 100 de persoane.

„Oricând pe parcursul zilei sunteți bineveniți să faceți turul sediului, să vorbiți cu colegii parlamentari. Dar istoria se face în fiecare zi. Și mă bucur că sunteți și de partea fermierilor, celor care produc hrană. Mă bucur că sunteți solidari și suntem de fiecare dată alături acolo unde contează”, le-a spus George Simion participanților.

Apoi, el i-a rugat „să fie pașnici”.

„Aud, ca de fiecare dată, că statul totalitar încearcă să facă diferite scheme. Aveți grijă să nu fiți implicați și să nu vă lăsați cuprinși de diferite provocări făcute de infiltrați. În timpul zilei sunteți bineveniți la sediu. E un protest care va dura și pe parcursul zilei, o să fie de anduranță, așa că suntem foarte aproape”, a mai spus Simion.

Cu o zi înainte, pe canalele interne de comunicare ale partidului, participanții la protestul din Piața Victoriei au fost îndemnați să vină la București fără însemnele AUR.

George Simion și mobilizarea protestatarilor

Dar nu este prima dată când George Simion mobilizează și coordonează protestatarii.

Într-o opinie publicată în HotNews, Clarice Dinu vorbește despre „o strategie bine pusă la punct” a liderului AUR privind protestele.

În anii din pandemie, Simion era în stradă, în ciuda interdicțiilor oficiale, și protesta împotriva măștii sau vaccinării obligatorii. El negocia cu jandarmii, el era primul om care ținea bannere din coloană și striga scandări la portavoce.