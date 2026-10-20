Mesajul lui Luca Niculescu înaintea primei ședințe de guvern. Ce spune despre costurile resimțite din plin de români

Noul premier, Luca Niculescu, a anunțat marți, după ce a obținut votul de învestitură în Parlament, că se va apuca „imediat de treabă”, în cursul serii urmând să aibă loc prima ședință de guvern.

„A fost o zi importantă în Parlamentul României. Vreau să le mulțumesc parlamentarilor pentru votul acordat acestui Guvern – cele 280 de voturi primite. Este un vot care ne responsabilizează, care ne onorează, evident, dar în primul rând ne responsabilizează, pentru că știm condițiile în care a fost acordat acest vot. Vreau să le mulțumesc reprezentanților PSD pentru susținere și pentru implicarea în acest Guvern. Vreau să le mulțumesc de asemenea și unor formațiuni precum Partidul Național Liberal, UDMR, Grupul minorităților naționale și tuturor acelor parlamentari care au susținut acest Guvern”, a spus Luca Niculescu după ce ședința plenului reunit al Parlamentului a fost încheiată, într-o scurtă declarație de presă.

„Încheiem astăzi cinci luni și jumătate de criză politică care înseamnă costuri pentru români, costuri pe care le simt în facturi, costuri pe care le simt în creșterea șomajului, costuri pe care le simțim și în situația economică, în situația geopolitică”, a continuat noul premier.

„Este foarte important și era foarte important ca România să aibă un guvern. Din această seară, România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă. Prima ședință de guvern va fi în această seară și chiar dacă venim din medii și orizonturi diferite, chiar dacă unii din această echipă sunt politicieni, unii cu multă experiență în politică, iar alții sunt independenți, sunt din lumea academică, sunt din lumea artistică, vom forma o echipă și vom lucra împreună. Vă mulțumesc”, a mai spus Niculescu.

Acesta a fost cel de-al doilea mesaj transmis de el, după ce obținut votul Legislativului.

După scurta declarație de presă, premierul a intrat în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie a membrilor Guvernului României va avea loc astăzi, 20 octombrie, ora 19:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat, între timp, Administrația Prezidențială.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marți, de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Au fost înregistrate 338 de voturi valabil exprimate, din care 280 de voturi „pentru” învestirea Guvernului și 58 de voturi „împotrivă”.

Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi „pentru”. Votul a fost secret cu bile.

Guvernul Niculescu a trecut cu voturile PSD, PNL, UDMR și al grupului minorităților naționale. Parlamentarii AUR nu au fost prezenți la vot, iar USR nu a votat.

Primul mesaj după votul Parlamentului: România nu mai poate aștepta

Luca Niculescu a salutat, marți, votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului, adăugând că Executivul va avea prima ședință chiar în cursul serii.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată acestui Guvern, mulțumesc PSD pentru susținere. Mulțumesc PNL, UDMR, reprezentanților minorităților și tuturor celorlalți parlamentari care au votat acest Guvern, chiar dacă au exprimat rezervele lor și au anunțat unii dintre ei că vor fi în opoziție. Este un moment important pentru România. Ieșim din aproape șase luni de criză. Ne punem imediat pe treabă, chiar din această seară vom organiza prima ședință de Guvern. Prioritățile sunt cunoscute. România nu mai poate aștepta”, a spus el, în plenul reunit al celor două Camere, după ce a fost anunțat rezultatul oficial de la votul de învestitură.

Niculescu a subliniat importanța dialogului între instituții, menționând că membrii Guvernului se vor întâlni des cu parlamentarii.

„Așa cum a fost în aceste ultime două săptămâni, în care dialogurile pe care le-am avut au adus la acest rezultat pentru România, cred că dialogul trebuie să continue permanent”, a spus el.