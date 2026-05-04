LIVE Nicușor Dan, înaintea votului la moțiunea de cenzură PSD-AUR: Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va continua direcția pro-occidentală / Scenariul pe care îl exclude categoric

Nicușor Dan se află luni în Armenia. Președintele susține acum declarații de presă, înaintea votului decisiv de marți din Parlament la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Cabinetului Bolojan.

Nicușor Dan prezintă concluziile summit-ului Comunităţii Politice Europene, despre care a spus că „este o încercare a UE de a controla geopolitic spațiul de lângă ea”.

Tipul acesta de summit este prilejul de a avea discuții și cu țări care nu sunt formal în UE.

Am fost în Erevan 30 de ore, dar știu exact ce se întâmplă în România. Mâine va fi moțiunea de cenzură.

Îi asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, România va continua direcția pro-occidentală, iar statul va continua să funcționeze.

Despre anunțul SUA privind retragerea celor 5.000 de militari din Germania:

Nu este o supriză. Încă din primul mandat al lui Trump s-a spus că strategia va fi pe Indo-Pacific, nu pe Europa

E îmbucurător că Europa a înțeles acest mesaj și a început să compenseze deficitul de securitate pe care i-l oeferea SUA

Sunt tensiuni, emoții, dar, în linii mari, sunt optimist că Europa singură va reuși să compenseze.

Despre reforma companiilor de stat anunțată de Oana Gheorghiu:

Sunt prbleme mari de management la companiile de stat și trebuie să le facem să funcționeze pe principii de economie și să ducem un management competent acolo

Asta a născut tensiuni. Cu tact și cu ngociere, chestiunea trebuie să meargă înainte

Ce șanse credeți că are moțiunea de cenzură?

Am, evident, opinia mea, dar nu vreau să fac speculații și predicții

Credeți că AUR va trăda PSD?

Totuși e puțin credibil că se va întâmpla asta

Excludeți varianta unui premier tehnocrat?

Deocamdată suntem înainte de moțiune, există toate scenariile posibile. Avem analizele făcute, dar să așteptăm ziua de mâine.

Cât se poate prelungi criza politică?

O situație de incertitudine privind conformația politică a Guvernului va fi de o săptămână-două. Nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajamet pe direcția pro-europeană și pe chestiunile importante.

Despre AUR și varianta de a numi un premier de uniune națională precum Călin Georgescu:

Acest scenariu este exclus, e bun de titlu de ziar.

Despre cursul istoric al euro:

Din nou, invit la calm. E o reacție firească a pieței când e incertitudine politică, s-a întâmplat peste tot în lume.

România își păstrează angajamentele pe deficit și pe SAFE și PNRR.

Preşedintele Nicuşor Dan participă în Armenia la cea de-a 8-a ediţie a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE). Șeful statului va co-prezida, alături de preşedintele Muntenegrului, o masă rotundă pe tema dezinformării şi ameninţărilor hibride, anunță Administrația Prezidențială.