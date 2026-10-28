Mesajul lui Nicușor Dan după accidentul feroviar din Spania

Președintele Nicușor Dan s-a declarat „profund întristat” de tragedia din Spania, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropiere de Toledo, iar zeci de oameni și-au pierdut viața.

„Sunt profund întristat să aflu despre tragicul accident feroviar produs astăzi în Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile acestora”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de X.

Șeful statului a mai spus că le dorește „tuturor celor răniți o recuperare rapidă” și că „România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în aceste momente dificile”.

Deeply saddened to learn of the tragic train accident in Spain today. My thoughts are with the many people who lost their lives and with their families. I wish all the injured a swift recovery. Romania stands in solidarity with Spain and its people in these difficult moments. @CasaReal @sanchezcastejon — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 28, 2026

Două trenuri de mare viteză, AVE și Iryo, s-au ciocnit miercuri pe linia Madrid-Sevilla. Potrivit primelor informații, trenul Renfe a lovit din spate, cu o viteză de peste 100 km/h, trenul Iryo, care era oprit pe calea ferată, după ce a semnalat o defecțiune a sistemului său de semnalizare.

În cele două trenuri erau în total 544 de pasageri. Protecția civilă din Spania a anunțat cel puțin 46 de morți și aproape 200 de răniți.