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Actualitate

Mesajul lui Nicușor Dan după accidentul feroviar din Spania

Ramona Ciobanu
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Președintele Nicușor Dan s-a declarat „profund întristat” de tragedia din Spania, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit în apropiere de Toledo, iar zeci de oameni și-au pierdut viața.

„Sunt profund întristat să aflu despre tragicul accident feroviar produs astăzi în Spania. Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile acestora”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de X.

Șeful statului a mai spus că le dorește „tuturor celor răniți o recuperare rapidă” și că „România este solidară cu Spania și cu poporul spaniol în aceste momente dificile”.

Două trenuri de mare viteză, AVE și Iryo, s-au ciocnit miercuri pe linia Madrid-Sevilla. Potrivit primelor informații, trenul Renfe a lovit din spate, cu o viteză de peste 100 km/h, trenul Iryo, care era oprit pe calea ferată, după ce a semnalat o defecțiune a sistemului său de semnalizare.

În cele două trenuri erau în total 544 de pasageri. Protecția civilă din Spania a anunțat cel puțin 46 de morți și aproape 200 de răniți.