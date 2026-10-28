Cum s-a produs accidentul feroviar din Spania. Impact la o viteză de peste 100 km/h

Peste 500 de pasageri se aflau în trenurile de mare viteză AVE și Iryo, implicate în accidentul de miercuri, pe linia Madrid-Sevilla. Ciocnirea dintre cele două a avut loc, potrivit informațiilor El Mundo, la o viteză de peste 100 de kilometri pe oră.

Accidentul a avut loc la kilometrul 119+700 al liniei de mare viteză Madrid-Sevilla, lângă Toledo, regiunea Castilia-La Mancha, la ora locală 08:54.

Trenul Iryo transporta 146 de pasageri și un bebeluș, în timp ce trenul AVE operat de Renfe avea la bord 397 de pasageri, a declarat Esther Padilla, purtătoarea de cuvânt a guvernului regiunii Castilla-La Mancha.

Deși circumstanțele accidentului sunt încă neclare, surse la curent cu incidentul citate de El Mundo au indicat că trenul Iryo se deplasa de la Madrid spre Sevilla.

Un alt tren Renfe, un Siemens, se îndrepta și el spre Sevilla, și a lovit din spate trenul Iryo, care era oprit pe calea ferată.

Coliziunea a avut loc la o viteză de peste 100 de kilometri pe oră. Cel puțin 50 de oameni au murit, a anunțat agenția de Protecție Civilă din Castilla-La Mancha.

Imagini cu urmările dezastrului au fost surprinse de martori și publicate pe rețelele de socializare.

Marile necunoscute

Motivul pentru care trenul de mare viteză circula cu această viteză fără ca sistemele de semnalizare care reglementează viteza vehiculelor să declanșeze vreun semnal de avertizare sau să activeze mecanismele de siguranță este una dintre principalele ipoteze care vor fi anchetate odată ce operațiunile de urgență și de asistență vor fi finalizate.

Sindicatele mecanicilor de tren au descris situația ca fiind „foarte ciudată”, având în vedere circumstanțele și sistemele de semnalizare ale căii ferate.

De asemenea, rămâne necunoscută cauza pentru care trenul AVE al companiei Renfe nu a frânat la timp, dacă a fost vorba despre o defecțiune a sistemului de semnalizare sau despre o greșeală a mecanicului.

Mecanicul este în continuare de negăsit, potrivit informațiilor obținute de El Mundo de la angajați ai Renfe.

















