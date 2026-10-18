Mesajul lui Trump pentru israelieni, înaintea alegerilor pe care Netanyahu speră să le câștige

Președintele american Donald Trump și-a exprimat „susținerea deplină și totală” pentru premierul Benjamin Netanyahu în perspectiva alegerilor parlamentare din Israel.

Într-un mesaj transmis pe Truth Social, duminică, cu mai puțin de 10 zile rămase până la scrutinul israelian din 27 octombrie, Donald Trump a invocat războiul din Iran și a declarat că orice alt lider pentru Israel în afară de Benjamin Netanyahu ar fi unul „greșit”.

Trump, care l-a descris pe Netanyahu drept „un mare premier războinic și un partener chiar mai mare pentru pace”, susține că „ar fi fost doar o chestiune de timp” până când Iranul și-ar fi pus în practică amenințările la adresa Statelor Unite și Israelului.

„Dacă Israel are liderul greșit, care ar fi oricine altcineva decât Bibi, America va trebui să facă această muncă singură, iar eu nu înclin să fac acest lucru. Bibi Netanyahu a fost puternic, curajos și strălucit în fața unei opoziții uriașe, inclusiv a celei venite chiar din Israel”, a scris președintele SUA.

„Genul de partener pe care Statele Unite ale Americii îl cer de la Israel”

Trump a mai spus, în ceea ce a descris drept o scrisoare adresată poporului israelian, că Netanyahu este „genul de partener pe care Statele Unite ale Americii îl cer de la Israel, o țară pentru care au făcut atât de multe”.

Actualul președinte al SUA a apărut în campaniile lui Benjamin Netanyahu încă din 2013, când Trump încă era om de afaceri și vedetă de televiziune, potrivit CNN.

Cei doi s-au întâlnit ultima oară în vară, la Casa Albă. În schimb, nu s-au întâlnit deloc în septembrie, când Netanyahu a călătorit la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

În ultimul an, premierul israelian a făcut mutări care au stârnit furia președintelui american, subminând inclusiv eforturile de pace conduse de Washington, prin lovituri pe teritoriul Libanului și în Fâșia Gaza.