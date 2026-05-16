Mesajul lui Tudor Chirilă cu câteva ore înainte ca Alexandra Căpitănescu să cânte în finala Eurovision: „Faptul că e un concurs politizat ar trebui să ne unească și să-i menținem prin vot șansele”

Reprezentanta României în finala Eurovision Song Contest 2026 a primit un nou mesaj de susținere din partea lui Tudor Chirilă. Solistul trupei VAMA a făcut apel la public să îi mențină șansele în concurs prin vot.

Pentru a obține o clasare cât mai bună în finală, Alexandra Căpitănescu are nevoie de voturile românilor din străinătate.

Publicul din România își poate susține favoriții prin mesaje scurte sau online, însă, conform regulamentului oficial al concursului Eurovision, nu poate vota pentru reprezentantul propriei țări.

Tânăra artistă a devenit cunoscută în 2023, când a câștigat emisiunea „Vocea României”, fiind antrenată de Tudor Chirilă.

Chirilă a scris, sâmbătă, într-o postare pe Facebook că artista „a reușit mai multe performanțe”, indiferent de rezultatul din finală.

„Îți place sau nu-ți place piesa ei, rock-ul a redevenit mainstream, ceea ce e ceva într-o țară dominată de alte genuri. A calificat România în finală, asta acum un an părea imposibil”, a scris Tudor Chirilă.

Solistul trupei VAMA a făcut la public să o voteze în competiție.

„Pentru mine Eurovision nu a fost niciodată un reper muzical, dar desfășurarea de scenotehică, producție video, lighting design e impresionantă. Și tocmai faptul că e un concurs “politizat” ar trebui să ne unească și să-i menținem prin vot şansele în concurs”, a spus artistul.

„Cea mai tare voce rock românească din ultimii 20 de ani”

În același mesaj, artistul a descris-o pe Alexandra Căpitănescu drept „cea mai tare voce rock românească din ultimii douăzeci de ani”.

„Revenind la Alexandra, e simplu, o fatǎ de 22 de ani, sîrguncioasǎ, care merge la facultate şi munceşte nopțile sǎ ținǎ pasul, deschide gura şi se aude cea mai tare voce rock románeascǎ din ultimi douǎzeci de ani. Meritul ei este că a rezistat promisiunilor de piese mainstream care ar fi dus-o pe radio, dar ar fi înstrăinat-o de cine își dorește să fie și ce vrea să cânte”, a mai transmis Tudor Chirilă.

România luptă sâmbătă seară pentru trofeul Eurovision Song Contest 2026, pe scena competiției organizate la Viena, unde Alexandra Căpitănescu va interpreta piesa „Choke Me” din poziția a 24-a în ordinea de concurs.

Artista în vârstă de 22 de ani, originară din Galați, a atras atenția după semifinală prin prestația cu influențe rock și se află printre concurentele urmărite în finala de sâmbătă seară. Agenția AFP nota după calificare că Alexandra Căpitănescu a urcat în top 5 al favoriților, după ce înaintea semifinalei era cotată pe locul 8.