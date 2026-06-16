Mesajul lui Veștea după ce ultimatumul dat de Bolojan a expirat: „Sunt convins că acest Guvern va trece. Mergem înainte”

La 20 de minute după expirarea ultimatumului dat de PNL să-și depună mandatul, premierul desemnat Adrian Veștea anunță, pe pagina sa de Facebook, că „poziția mea nu se schimbă”.

„Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre”, a scris Veștea, pe Facebook.

Prim-vicepreședintele PNL a susținut că nu caută „confruntări și nu voi alimenta tensiuni”, spunând că „în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic”.

„Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic. Mergem înainte!”, a conchis Veștea.

PNL îl somase pe Veștea să renunțe, ce urmează

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a cerut luni seară lui Adrian Veștea să-și depună mandatul de premier până astăzi, la ora 10.00. Anunțul lui Bolojan a fost făcut în urma ședinței de peste 5 ore a PNL, la finalul căreia conducerea partidului a anunțat clar că nu susține Guvernul Veștea.

„Întrucât noaptea este sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine la ora 10. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință să procedeze după formula „prezent, nu votez”, iar parlamentarii propuși într-un astfel de guvern fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri ai partidului”, a spus Bolojan.

Adrian Veștea anunțase încă de luni seară, imediat după declarațiile lui Bolojan, că nu va da curs solicitării de a-și depune mandatul.

În cazul în care Adrian Veștea nu își depune mandatul, urmează să fie luate măsuri pentru excluderea sa din partid.

Mai exact, sunt așteptați următorii pași, deși calendarul nu a fost stabilit: liberalii convoacă o ședință online a Biroului Politic Național. Este așteptat să fie astăzi. Urmează apoi o ședință a Consiliului Național. Următorul pas: un congres extraordinar al PNL, ce e așteptat să fie convocat de Bolojan, pentru excluderea lui Veștea, conform procedurii partidului. O variantă înaintată a fost că acesta va fi convocat duminică, dar nu a fost luată o decizie clară în acest sens.

Adrian Veștea are nevoie de 233 de voturi ca un guvern condus de el să treacă de votul parlamentului. Liberalul a spus duminică seară, la Euronews, că „sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi”.