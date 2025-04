Mesajul neașteptat postat de ambasada Chinei în SUA, în semn de răspuns la amenințările lui Trump cu escaladarea războiului comercial

Ronald Reagan nu a fost un președinte comod pentru China, dar Beijingul a ales să-l folosească acum, într-un mesaj pe platforma X, în retorica sa împotriva taxelor vamale impuse de Donald Trump.

Ambasada Chinei la Washington a publicat pe platforma X un clip al fostului președinte republican Ronald Reagan în care acesta critică taxele vamale – un răspuns la războiul comercial declanșat de actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump.

„Ronald Reagan vs. taxe vamale: discursul din 1987 își găsește o nouă relevanță în 2025”, a scris ambasada Chinei din SUA în postarea de luni seară care însoțește clipul cu discursul lui Reagan din al doilea mandat.

Ronald Reagan vs. #tariffs : 1987 speech finds new relevance in 2025pic.twitter.com/CuAMw1eQXN