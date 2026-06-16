Mesajul oficial transmis de PNL: „Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal”

PNL a transmis marți un comunicat prin care subliniază în mod oficial că Adrian Veștea „se situează în afara Partidului Național Liberal” după ce a ignorat ultimatumul conducerii liberale de a renunța la mandatul de a forma un Guvern primit de la președintele Nicușor Dan.

Mesajul conducerii liberale vine după ce Veștea a declarat la Parlament jurnaliștilor că „vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară”.

Veștea s-a întâlnit marți cu grupurile parlamentare mici – PACE, Uniți pentru România și POT și urma să aibă o discuție și cu liderii PSD, însă întâlnirea a fost amânată fără să fie clar când va avea loc.

Comunicatul PNL:

„În ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, Partidul Național Liberal a adoptat, în conformitate cu art. 111 din Statutul PNL, o serie de decizii obligatorii privind poziția partidului în actualul context politic.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.

PNL consideră că formula de guvernare propusă de Adrian Veștea conduce, în fapt, la formarea unui guvern condus și susținut de PSD, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

Potrivit art. 45 alin. (3) și art. 26 alin. (2) lit. b) din Statutul PNL, deciziile organismelor de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru toți membrii.

Prin continuarea acestui demers împotriva hotărârilor adoptate de Biroul Politic Național, Adrian Veștea se situează în afara Partidului Național Liberal.

Reamintim că Biroul Politic Național a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri).”