VIDEO. Imagini haotice cu Veștea în Parlament, evitând întrebările presei: „Nu vă emoționați”

Secvențe neobișnuite chiar și pentru politica cu reguli laxe din România au avut loc marți, când premierul desemnat Adrian Veștea a ajuns la Palatul Parlamentului.

Veștea a mers marți la prânz la Parlament, potrivit surselor HotNews, pentru a se întâlni cu grupul Uniți pentru România, al cărui lider oficial este Răzvan Chiriță, dar la care s-a alăturat recent și Victor Ponta.

Scene de haos

Secvențele video arată cum zeci de jurnaliști l-au așteptat pe premierul desemnat. Liberalul Adrian Veștea nu se oprește nicio secundă.

În general cutuma în astfel de momente importante este ca premierul desemnat să ajungă în Parlament, să stea câteva minute de vorbă cu presa, luând măcar câteva întrebări. Astfel, nici presa nu-l înghesuie la propriu pe politician și nici acesta nu evită întrebările de interes public.

De pildă, Eugen Tomac, exact în aceeași situație, a stat și a alocat un timp întrebărilor presei, în Parlament.

Imaginile filmate marți arată cum întrebările se succed haotic în timp ce Veștea merge și răspunde la unele dintre ele. Practic, nu se înțelege aproape nimic din ceea ce urma să fie un dialog.

„Am postat și în online… este o decizie fermă. Voi merge până la capăt”, le-a spus Veștea jurnaliștilor.

„Nu vă emoționați atât de tare. Vă garantez că nu o să mă dea nimeni afară”, a adăugat Veștea.

Anterior, potrivit surselor HotNews, Veștea s-a întâlnit cu Ninel Peia, de la grupul parlamentar PACE – Întâi România și cu Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), la Vila Lac.

PNL îl somase pe Veștea să renunțe

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, i-a cerut luni seară lui Adrian Veștea să-și depună mandatul de premier până astăzi, la ora 10.00. Anunțul lui Bolojan a fost făcut în urma ședinței de peste 5 ore a PNL, la finalul căreia conducerea partidului a anunțat clar că nu susține Guvernul Veștea.

„Întrucât noaptea este sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine (marți) la ora 10. Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință să procedeze după formula „prezent, nu votez”, iar parlamentarii propuși într-un astfel de guvern fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri ai partidului”, a spus Bolojan.

Adrian Veștea nu și-a depus însă mandatul de premier desemnat, spunând că „poziția mea nu se schimbă”, „indiferent de presiunile care se fac asupra mea”.

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