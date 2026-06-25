Mesajul președintelui în criza politică: Până când așteaptă partidele „să vină cu majoritatea” la el / Nicușor Dan spune clar dacă el consideră AUR partid „prooccidental”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în Polonia, că este important pentru România ca să aibă un guvern cât mai repede și că „ar fi bine să avem un guvern până marţi”. Șeful statului a precizat că se aşteaptă ca partidele să vină la el „cu majoritatea”.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a declarat preşedintele, într-o conferință de presă, după participarea la Summitul Flancului Estic.

Despre negocierile partidelor, şeful statului a spus: „Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie”.

Nicuşor Dan a menţionat că aşteaptă de la partide să vină la el cu o majoritate.

„Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”, a explicat șeful statului.

Întrebat dacă se aşteaptă ca partidele să vină cu o singură variantă de premier, Nicuşor Dan a răspuns, citat de News.ro: „Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”.

De asemenea, șeful statului a fost rugat să spună clar dacă el consideră că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiunea condusă de George Simion, este un partid „prooccidental”.

Nicușor Dan a răspuns scurt: „Nu. Nu”.

Blocaj total la negocierile PSD-PNL-USR-UDMR

Joi, în țară, negocierile pentru formarea viitorului guvern au continuat. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au discutat pentru prima dată față în față de la declanșarea crizei politice, la Vila Lac.

Cele mai noi informații despre discuțiile dintre partide pentru formarea unui nou guvern, LIVETEXT pe HotNews.

Cele patru partide au încercat să ajungă la un acord politic pentru învestirea unui guvern, dar între ele rămân divergențe majore.

De astfel, întâlnirea a avut un final tensionat . Surse HotNews vorbesc despre un blocaj total, în ziua în care era așteptat anunțul privind acordul pentru guvernare – fie executiv minoritar și monocolor PSD, fie guvern minoritar PNL – UDMR – USR.