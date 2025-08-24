Mesajul României pentru SUA, de la Kiev: Ionuț Moșteanu i-a mulțumit emisarului lui Trump pentru eforturile depuse de administrația americană pentru oprirea războiului

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, și emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Sursa foto: Facebook / Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a deplasat duminică la Kiev, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei. Moșteanu s-a întâlnit la Kiev și cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellog, căruia i-a mulțumit pentru eforturile depuse de administrația Trump în „medierea și accelerarea procesului de pace”.

Ministrul de resort a participat și la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, alături de președintele Volodimir Zelenski și de miniștri ai apărării din statele NATO, a anunțat acesta într-o postare pe Facebook. Moșteanu a declarat că a vorbit în cadrul evenimentului despre contribuția României la sprijinirea Ucrainei.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este și o amenințare directă la adresa Europei. De aceea, România este și va rămâne un aliat de încredere, pe flancul estic al NATO”, a scris Ionuț Moșteanu.

În marja vizitei, Moșteanu s-a întâlnit și cu Keith Kellogg, emisarul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina.

Ministrul Apărării a precizat că i-a mulțumit acestuia pentru eforturile depuse de administrația Trump „în medierea și accelerarea procesului de pace”.

„Astăzi, alături de Joseph Keith Kellogg Jr., emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina. I-am mulțumit pentru eforturile depuse de administrația președintelui Donald Trump în medierea și accelerarea procesului de pace. România rămâne un partener ferm al SUA pentru apărarea valorilor comune și în sprijinirea stabilității regionale și globale”, a mai transmis Moșteanu.