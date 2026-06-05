Mesajul șefei Comisiei Europene după explozia dronei din Portul Constanța: „O consecință directă”

Explozia dronei din Portul Constanța este „o consecință directă a războiului purtat de Rusia”, a declarat șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ea a transmis un mesaj după incident pe X, printr-o postare în limba engleză, dar cu titlul în română: „Solidaritate cu România! ”

„La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de locuințe din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei“, a spis von der Leyen.

„Acesta devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră de est”, a subliniat ea.

„Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este absolută. Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. Europa investește masiv în capacități anti-drone, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice. Și a unei Europe mai puternice”, a mai spus șefa Comisiei Europene.