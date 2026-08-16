Răspunsul CCR pe tema întâlnirii dintre Tănăsescu și Bolojan. „Întâlnirile cu reprezentanți ai Executivului au ca obiect exclusiv aspecte ce țin de buna organizare”

După apelurile lansate de la vârful sistemului judiciar de a clarifica public motivul întâlnirii care ar fi avut lor între preşedinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, şi premierul interimar Ilie Bolojan, CCR a transmis duminică un scurt comunicat în care afirmă că întâlnirile cu reprezentanți ai Executivului au ca obiect „exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției”.

În comunicatul remis presei, CCR menționează că „funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”.

„În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, subliniază CCR.

„Nicio cauză aflată pe rolul CCR nu face obiectul unor discuții în afara cadrului legal”

În același comunicat, președinta Curții Constituționale „reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”.

Totodată, mai spune CCR, „conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”.

Duminică, preşedinţii curţilor de apel din România, alături de preşedinţii tribunalelor din ţară, precum și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) au cerut clarificări publice referitoare la întâlnirea dintre preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, şi premierul interimar Ilie Bolojan, care ar fi avut loc în biroul preşedintelui Senatului.

Cum a izbucnit scandalul

Site-ul stiripesurse.ro a scris, vineri, că Simina Tănăsescu a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

La scurtă vreme după publicarea articolului, liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a postat un mesaj pe Facebook prin care a cerut explicații din partea președintei CCR, în contextul în care Curtea va dezbate pe 17 august sesizarea de neconstituționalitate depusă de PNL și USR privind proiectul de lege despre integritatea în funcțiile publice.

„Întâlnirea de taină din biroul președintelui Senatului pentru salvarea lui Fritz. Ce a căutat azi președinta CCR în biroul domnului Abrudean să se întâlnească cu Bolojan? „Întâmplător”, doamna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI”, a scris Zamfir.

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a respins „ferm și categoric” speculațiile legate de discutarea sesizărilor adresate CCR „în afara cadrului strict legal”, fără să precizeze clar dacă întrevederea cu Bolojan a avut loc sau nu.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.