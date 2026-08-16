„Se impun clarificări publice”. CSM și președinții de tribunale cer și ei lămuriri despre întâlnirea dintre Bolojan şi șefa CCR

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere clarificări publice referitoare la întâlnirea dintre preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi premierul interimar Ilie Bolojan, afirmând că, în astfel de situaţii, răspunsul adecvat trebuie să fie unul „orientat către transparenţă şi clarificare publică”.

Potrivit unui comunicat postat duminică pe pagina de Facebook a CSM, informaţiile cu privire la întâlnirea dintre cei doi au generat întrebări legitime referitoare la contextul şi obiectul acestei întrevederi.

„Potrivit datelor vehiculate public, întâlnirea ar fi avut loc în biroul preşedintelui Senatului, într-o perioadă în care Curtea Constituţională urma să se pronunţe asupra unor cauze cu relevanţă instituţională semnificativă, inclusiv pentru formaţiunea politică reprezentată de domnul Ilie Bolojan. Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că, în astfel de situaţii, răspunsul instituţional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparenţă şi clarificare publică”.

CSM mai spune că independenţa unei jurisdicţii nu este garantată exclusiv prin normele sale de organizare şi funcţionare, ci „depinde în mod esenţial de conduita persoanelor care o reprezintă, precum şi de capacitatea instituţiei de a înlătura, prin explicaţii clare şi complete, orice suspiciune rezonabilă privind existenţa unor raporturi incompatibile cu exigenţele de imparţialitate”.

„În cazul Curţii Constituţionale, această exigenţă este cu atât mai importantă cu cât hotărârile sale produc efecte obligatorii pentru toate autorităţile statului, sunt aplicate în mod direct de instanţele judecătoreşti şi, în numeroase situaţii, privesc în mod direct organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar, inclusiv aspecte precum statutul magistraţilor, regimul salarizării sau soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională în care este implicată autoritatea judecătorească”, arată CSM.

De asemenea, Consiliul aminteşte că, în 2018, Elena-Simina Tănăsescu, la acel moment consilier prezidenţial, şi-a prezentat demisia în contextul controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curţii Constituţionale.

„Poziţia exprimată public la acel moment a evidenţiat necesitatea ca asupra activităţii Curţii Constituţionale să nu planeze nici măcar suspiciunea unei posibile imixtiuni. Este firesc ca acelaşi standard de exigenţă să fie menţinut în mod constant, indiferent de funcţiile deţinute sau de contextul instituţional”, precizează Consiliul Superior al Magistraturii.

Astfel, CSM apreciază că se impun clarificări publice cu privire la împrejurările în care a avut loc întrevederea, natura acesteia, raţiunea desfăşurării sale în biroul preşedintelui Senatului, precum şi temele care au făcut obiectul discuţiilor.

„O asemenea clarificare e necesară, în primul rând, pentru protejarea autorităţii Curţii Constituţionale şi pentru menţinerea încrederii publice în imparţialitatea şi integritatea deciziilor sale. CSM reafirmă că încrederea în instituţiile statului şi în actul de justiţie presupune aplicarea consecventă a aceloraşi standarde de independenţă, imparţialitate şi transparenţă, indiferent de instituţia sau persoanele vizate”, se mai arată în comunicatul citat.

Scandalul similar din 2018

Episodul la care se referă comunicatul a avut loc pe vremea când Tănăsescu era consilier al președintelui Klaus Iohannis. Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu afirma, în iunie 2018, că fost căutat de consilierul prezidenţial Simina Lăzărescu, ce i-a spus că se pune în discuţie revocarea sa, după ce un ONG i-a cerut acest lucru preşedintelui Iohannis.

„N-aş putea băga mâna în foc ce s-a vrut, dar bănuiesc că asta s-a vrut, să mi se spună că ai o problemă”, spunea Lăzăroiu.

Administrația Prezidențială a negat existența unor presiuni asupra lui Lăzăroiu, însă Simina Tănăsescu a demisionat. „Având însă în vedere că este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale, pentru a nu prejudicia instituția Președintelui României, doamna Elena-Simina Tănăsescu a înaintat astăzi, 20 iunie a.c., Președintelui Klaus Iohannis demisia din funcția de consilier prezidențial”, anunța Palatul Cotroceni.

Și preşedinţii de tribunale cer lămuriri

Preşedinţii tribunalelor din România se alătură scrisorii semnată de preşedinţii curţilor de apel din ţară şi cer clarificarea informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la întâlnirea dintre preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, şi premierul interimar Ilie Bolojan, care ar fi avut loc în biroul preşedintelui Senatului.

„Independenţa şi imparţialitatea justiţiei presupun nu numai absenţa oricărei influenţe exterioare, ci şi înlăturarea oricărei aparenţe care ar putea genera îndoieli legitime. Transparenţa reprezintă, din această perspectivă, o garanţie esenţială a încrederii publice în actul de justiţie”, se arată în scrisoarea semnată de preşedinţii tribunalelor din România.

Magistraţii spun că lipsa de transparenţă care înconjoară asemenea întâlniri ale preşedintelui Curţii Constituţionale cu reprezentanţi de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic „este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicţie constituţională”.

„Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenţei de imparţialitate, element fundamental al justiţiei constituţionale, şi poate produce consecinţe grave asupra percepţiei publice privind corectitudinea şi neutralitatea deciziilor Curţii”, susţin preşedinţii tribunalelor.

În scrisoarea menţionată se face referire la precedentul din anul 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, la acel moment consilier prezidenţial, şi-a prezentat demisia în urma controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curţii Constituţionale.

Deşi Administraţia Prezidenţială a negat existenţa oricăror presiuni, aceasta aprecia atunci că este „inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curţii Constituţionale”.

„Considerăm că standardul exprimat atunci rămâne pe deplin actual. Pentru înlăturarea oricărei speculaţii şi pentru protejarea încrederii publice în jurisdicţia constituţională, considerăm necesară clarificarea informaţiilor apărute public, cu privire la existenţa şi cadrul în care întâlnirea a avut loc, la motivul desfăşurării sale în biroul preşedintelui Senatului, precum şi la scopul şi temele discutate”, precizează documentul citat.

Cum a izbucnit scandalul

Site-ul stiripesurse.ro a scris, vineri, că Simina Tănăsescu a avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

La scurtă vreme după publicarea articolului, liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a postat un mesaj pe Facebook prin care a cerut explicații din partea președintei CCR, în contextul în care Curtea va dezbate pe 17 august sesizarea de neconstituționalitate depusă de PNL și USR privind proiectul de lege despre integritatea în funcțiile publice.

„Întâlnirea de taină din biroul președintelui Senatului pentru salvarea lui Fritz. Ce a căutat azi președinta CCR în biroul domnului Abrudean să se întâlnească cu Bolojan? „Întâmplător”, doamna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI”, a scris Zamfir.

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a respins „ferm și categoric” speculațiile legate de discutarea sesizărilor adresate CCR „în afara cadrului strict legal”, fără să precizeze clar dacă întrevederea cu Bolojan a avut loc sau nu.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.