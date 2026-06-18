Mesajul uneia dintre cele mai contondente voci din USR după ziua în care „s-au întâmplat multe nenorociri”. „Justiția, controlată total de un clan”

Deputatul USR Emanuel Ungureanu le-a adus mai multe acuzații sistemului de justiție și președintelui Nicușor Dan, fără probe, după ce Dominic Fritz a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), iar Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar de Direcția Națională Anticorupție (DNA).

Emanuel Ungureanu susține că liderul USR, Dominic Fritz, despre care Înalta Curte a stabilit joi, prin decizie definitivă, că se află în conflict de interese, „este complet nevinovat”.

El a comentat și cazul primarului liberal al Capitalei, Ciprian Ciucu, care tot astăzi a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) îl acuză de luare de mită.

„Astăzi s-au întâmplat multe nenorociri în țara unde justiția este controlată total de un clan al magistraților îmbuibați de privilegii și pensii speciale, dominat de Lia Savonea și protejat de brațul lung și murdar al pesedismului!”, a scris deputatul USR, joi seară, într-o postare pe Facebook.

Parlamentarul a invocat și postarea jurnalistei de investigație Emilia Șercan, care susține că „Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a devenit un actor politic”.

„Ce a făcut astăzi justiția Liei? Și-a bătut joc de un om cinstit, Dominic Fritz, care trebuie să știe, eu și foarte mulți colegi îi suntem alături și vrem să rămână președintele USR și după congresul din octombrie”, a adăugat Emanuel Ungureanu.

Despre Ciprian Ciucu, Ungureanu a spus că a fost chemat la DNA „să dea socoteală pe niște dosare extrem de dubioase”, cu câteva zile „înainte de congresul în care PNL are șansa istorică să se desprindă de pesedismul securist din acest partid condus de Ilie Bolojan, atacat brutal de Nicușor Dan”.

Emanuel Ungureanu îl acuză pe Nicușor Dan

Deputatul USR susține, fără probe, că „Nicușor Dan este omul Securistanului”.

„Cine crede în coincidențe? Cine regizează toate aceste mizerii? de pe Lună se vede clar că Nicușor Dan, prietenul Liei și eternul Securistan, partidul unic care conduce România de 50 de ani”, a adăugat Ungureanu, care mai spune că „lupta între securiști este constanta sistemului nostru politic plin de epoleți”.