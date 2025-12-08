Mesajul unui edil cu greutate din PSD, după ce Daniel Băluță a pierdut alegerile pentru Primăria București

Primărița municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, subliniază că PSD a câştigat alegerile de duminică în majoritatea cazurilor cu peste 50%.

„PSD a câştigat preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, şi primăriile oraşului Găeşti şi a celorlalte comune din ţară unde s-au organizat alegeri, potrivit rezultatelor parţiale, în majoritatea cazurilor cu scoruri de peste 50 la sută. La Sopot, judeţul Dolj, candidatul PSD are peste 77 la sută”, a scris duminică seară Lia Olguţa Vasilescu, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

„Și candidatul independent de la Ialomița e tot PSD, ca să nu avem discuții… Practic, în afară de București și cea din județul Sibiu, primării care nu au fost PSD, s-a câștigat tot! Felicitări tuturor! Felicitări, Marcel Ciolacu!”, a adăugat primarul Craiovei.

Duminică au fost organizate alegeri în Bucureşti pentru funcţia de primar general, la Buzău pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, dar şi în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi comunele Remetea (judeţul Bihor), Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), Marga (judeţul Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), Şieu şi Poienile de sub Munte (judeţul Maramureş), Sopot (judeţul Dolj), Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), Vânători (judeţul Iaşi) şi Cârţa (judeţul Sibiu).

Centralizarea proceselor verbale a ajuns la 98,91% în Bucureşti.

Diferenţa dintre candidatul PNL, Cuprian Ciucu şi Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, clasată pe locul al doilea, a depăşit patru procente.

Ciucu are 36,07%, în timp ce Alexandrescu a obținut 22,01%.

Daniel Băluță, candidatul PSD, de află se află de-abia pe locul al treilea, cu 20,55%.