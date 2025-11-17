Mesele vegane, refuzate deținuților din Germania. Au disponibile doar meniuri vegetariene

Penitenciarele din Germania nu au obligaţia legală de a le oferi deţinuţilor mese vegane, a decis luni un tribunal din Munchen, informează DPA, preluată de Agerpres.

Tribunalul superior regional din Munchen a respins revendicarea unui deţinut care a susţinut că îi sunt încălcate drepturile umane fundamentale când i-au fost oferite doar mese vegetariene şi fără lactoză, cu opţiunea de a-şi procura produse vegane contra cost.

Dorinţele fiecărui prizonier nu pot fi mereu îndeplinite, având în vedere multitudinea de credinţe şi de ideologii prezente în Germania, şi-a argumentat tribunalul hotărârea.

Dar a precizat de asemenea că toţi deţinuţii ar trebui să aibă la dispoziţie opţiunile de a se hrăni conform propriei viziuni asupra lumii.

În acest caz particular, tribunalul a notat că nu au existat motive medicale sau religioase pentru a respinge mâncarea vegetariană şi fără lactoză. Oferta penitenciarului a fost legală, a precizat o purtătoare de cuvânt a tribunalului.

Deţinutul şi-a argumentat solicitarea invocând motive etice cum ar fi drepturile animalelor şi sustenabilitatea. A spus de asemenea că i-au fost încălcate drepturile fundamentale.