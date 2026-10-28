Meseria de a ști cine ești și de a face mereu cât poți mai bine. Ce ne-a arătat câștigătorul Balonului de Aur

N-are tatuaje. N-are cercei băgați pe te miri unde. N-are o freză fistichie. N-are nici măcar tunsoare „de fotbalist”, știți stilul, ras pe margini ca pe vremea pajilor medievali.

Nu spune prostii, nu își trage de păr adversarii, nu urlă ca disperatu’ după un fault care n-a fost. Nu e cool. E cold.

Perseverență, concentrare, adaptare

Kane e rece ca o zi de iarnă cu ger și soare. E rece în sensul insensibilității la maimuțărelile fără de care nu mai poți exista în lumea de azi. Dar el, culmea, există împotriva oricărei logici. Ar fi putut avea multe destine. Pilot de avion. Șef de expediție. Cercetător la CER

Fotbalul de azi trăiește din chestii senzaționale, mărgici înșirate pe ațe, strălucitoare, minunate. Cascadorii, comicării. Alte meserii esențiale pentru umanitate nu atrag privirea, laudele, like-urile. Sunt pentru mulți ca o șaorma fără usturoi.

Meseria de a ști cine ești și de a face mereu cât poți mai bine. Nu e simplu. Necesită perseverență, concentrare, adaptare. Nimic din ce înseamnă talent mitologic. Ăla e pentru Messi, Yamal, Mbappe. Pentru Kane e de muncă.

Continuarea, pe GOLAZO.ro.