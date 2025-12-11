Meșterul potrivit, exact când ai nevoie: Ce înseamnă asistența tehnică de urgență inclusă în asigurarea de locuință

Fiecare zi poate aduce câte ceva neașteptat – o ofertă bună la geaca pe care o urmăreai, o cafea surprinzător de reușită sau copii mai cuminți pentru că îl așteaptă pe Moșul. Dar la fel de ușor pot apărea și surprize neplăcute: o țeavă spartă, o pană de curent provocată de scurt circuit sau ușa de la intrare ce refuză să se mai deschidă. În astfel de momente, nu știi mereu ce ai de făcut sau pe cine să suni. Dar vestea bună este că uneori e suficient un singur telefon pentru ca toate aceste probleme să fie preluate de profesioniști.

De câte ori nu ți se întâmplă să te gândești: „numai mie mi se putea întâmpla asta” atunci când dă peste tine o întâmplare nedorită? Când surprizele neplăcute te lovesc, nu mai știi la cine să apelezi ca să te ajute. Nu există un meșter bun la toate, dar poți avea un partener care îi cunoaște pe toți cei potriviți, exact atunci când ai nevoie de ei.

Soluția potrivită, chiar la tine acasă

Asigurarea facultativă a locuinței devine tot mai importantă în contextul riscurilor diverse cu care te poți confrunta. Dacă polița obligatorie acoperă doar trei riscuri majore – cutremur, inundație din cauze naturale și alunecare de teren – asigurarea facultativă extinde semnificativ acoperirile.

Prin extra-acoperiri, îți poți adapta polița la realitatea în care trăiești și la stilul tău de viață, chiar dacă locuiești într-un apartament de bloc, într-o casă la curte sau într-o locuință modernă, dotată cu echipamente de ultimă generație. Astfel, o situație neprevăzută nu se transformă în cheltuieli mari sau în luni întregi de reparații suportate exclusiv din bugetul personal.

O țeavă fisurată sau un robinet defect poate provoca în doar câteva ore pagube serioase. Cu o extra-acoperire pentru avarii accidentale ale instalațiilor, asiguratorul poate acoperi costurile de reparație ale pereților, parchetului și mobilierului, precum și despăgubiri pentru pagubele produse vecinilor. Astfel, eviți conflictele neplăcute și rezolvi rapid o problemă care altfel ar putea deveni extrem de costisitoare.

Liniștea casei e în mâinile tale

Asistența tehnică de urgență „Acasă” este o clauză suplimentară și opțională pe care o poți adăuga asigurării facultative a locuinței cu extra-acoperiri.

În cazul unei avarii sau a unui incident la locuință, poți beneficia de intervenție rapidă a unui specialist (instalator, electrician, geamgiu, tâmplar, lăcătuș etc.), trimis prin intermediul Groupama pentru a limita pagubele.

Clauza poate acoperi următoarele tipuri de intervenții de urgență: la instalația sanitară, la instalația electrică, instalația de gaz, instalația termică, la circuitul de canalizare, repararea geamurilor și a ferestrelor, a tâmplăriei exterioare, deblocarea ușilor de acces în locuință, intervenții pentru avariile acoperișului.

Evident, clauza nu garantează reparația totală a problemei, ci este destinată intervențiilor de urgență: repararea sau izolarea defectelor, suficient pentru a preveni agravarea daunelor. De asemenea, o astfel de clauză oferă un motiv de liniște asiguratului, eliminând stresul în plus pe care l-ar crea căutarea și apelarea unui tehnician specialist.

Investiție în liniște și stabilitate

Groupama oferă asigurare completă pentru locuința ta prin asigurările facultative pe care le pune la dispoziție. Polița de locuință cu extra-acoperiri poate fi extinsă cu clauza de asistență tehnică „Acasă”, care garantează intervenția rapidă a unui specialist trimis de Groupama atunci când apare o situație de urgență. Este un plus de siguranță și liniște pentru fiecare client.

În final, o asigurare facultativă cu extra-acoperiri nu este doar o cheltuială, ci o investiție în liniște și stabilitate. Ea îți oferă siguranța că, indiferent de situația neprevăzută cu care te confrunți, poți reveni rapid la normal fără stres financiar și fără complicații. Pentru mulți proprietari, diferența dintre a trece ușor peste un incident și a se confrunta cu cheltuieli serioase o face tocmai existența acestor extra-acoperiri bine alese.

Situațiile neprevăzute ne pot scoate ușor din ritm. În astfel de momente, e esențial să știm că avem alături un partener de încredere, pe care ne putem baza, astfel încât pagubele să fie limitate și lucrurile să revină cât mai repede la normal.

Articol susținut de Groupama