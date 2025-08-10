Meta face încă un pas către o investiție uriașă în centrele de date pentru tehnologii de AI

Meta Platforms va investi în total 29 miliarde dolari pentru a construi și apoi extinde cel mai mare centru de date al companiei, într-o zonă rurală din statul american Louisiana. Grupul condus de Mark Zuckerberg a semnat acum înțelegerile pentru a-și asigura finanțarea mega-proiectului, scrie Bloomberg.

Pacific Investment Management Co și Blue Owl Capital sunt cele două fonduri de investiții care vor asigura finanțarea acestui proiect care va fi gata peste câțiva ani. Centrul va fi construit lângă un orășel numit Holly Ridge și se va avea o suprafață echivalentă cu cea a 70 de terenuri de fotbal american.

Și alți giganți tech au colaborat cu fonduri de investiții pentru a finanța centre de date AI. Microsoft s-a asociat cu BlackRock Inc pentru a strânge 30 de miliarde de dolari, iar xAI Corp, compania lui Elon Musk, a obținut 5 miliarde dolari de la investitori.

Centrul de date din Louisiana ar putea deveni o piesă esențială pentru obiectivul Meta de a crea cât mai rapid o „superinteligență” AI, înaintea concurenților OpenAI și Google.

Estimarea este că vor fi create 300-500 de locuri de muncă permanente, iar la construcție vor lucra 5.000 de oameni în punctul de maxim.

Produsele de inteligență artificială ale Meta au rămas în urmă față de cele ale rivalilor. Compania lui Zuckerberg cheltuie miliarde pentru a recruta noi talente și a recupera decalajul.

Centrele de date sunt pline cu servere care stochează, procesează și transmit date digitale. Deși există de zeci de ani, avansul rapid al inteligenței artificiale schimbă peisajul acestei industrii. Centrele de date pentru AI, care antrenează modele noi, necesită mult mai multă energie decât cele convenționale.

Sursa foto: Dreamstime.com