Meta își cere scuze după ce a suspendat un popular cont anti-Trump și spune că „sistemele automate” au fost responsabile

Meta, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, și-a cerut scuze pentru suspendarea în weekend a contului de Instagram al mișcării de protest „No Kings”, punând măsura pe seama unei creșteri bruște a activității care părea să provină din trafic generat de boți automatizați, relatează Reuters.

Manifestanți s-au adunat sâmbătă la mii de evenimente organizate pe întreg teritoriul Statelor Unite, denunțând eforturile agresive ale președintelui Donald Trump de expulzare a imigranților, războiul din Iran și alte politici ale acestuia, în cadrul celei de-a treia serii de manifestații „No Kings” („Fără regi”).

Cu toate acestea, contul de Instagram folosit de organizatori și participanți a fost indisponibil timp de peste o oră. Andy Stone, purtătorul de cuvânt al Meta, a susținut într-un mesaj distribuit pe platforma „X” că a fost nevoie de mai mult timp pentru a remedia problemele legate de accesul organizatorilor la conturi.

Stone a afirmat că sistemele de securitate ale rețelei au detectat utilizarea unui instrument Claude care citea profiluri, mesaje și hashtag-uri, rata de utilizare crescând brusc, în rafale intense, pe 17 octombrie.

„Aceste solicitări bruște, numeroase și secvențiale, efectuate într-un interval scurt de timp, semănau cu traficul generat de boți automatizați, și nu cu navigarea obișnuită a unui utilizator uman prin sistemele noastre. Această activitate a determinat sistemele noastre automate de protecție să scoată în mod eronat din funcțiune contul de Instagram No Kings”, a declarat el.

„Dorim să ne reiterăm scuzele sincere pentru această eroare”, a mai afirmat acesta.

Participanți la protestele „No Kings” din SUA, FOTO: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ce spun organizatorii protestului anti-Trump

Organizatorii manifestațiilor nu s-au declarat mulțumiți luni.

„Explicația oferită de Meta continuă să nu se susțină”, a transmis Coaliția No Kings pe platforma Bluesky. „Pe lângă suspendarea contului nostru de Instagram, am primit sesizări potrivit cărora conținutul despre No Kings și despre votul anticipat a fost inaccesibil, restricționat sau părea să fie suprimat pe platformele Meta”.

„Cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri, o scuză nu este suficientă. Publicul are nevoie de răspunsuri, de asumarea responsabilității și de măsuri concrete de protecție”, a declarat coaliția.

Manifestațiile „No Kings” au avut loc în orașe precum Seattle și San Diego, dar și Chicago, Atlanta și New York. La Washington protestatarii s-au adunat în locul unde Trump dorește construirea unui arc de triumf, pentru a încuraja participarea la votul parțial pentru Congres pe care SUA le vor organiza pe 3 noiembrie, așa-zisele „midterms”.