Percheziții la locuința unei membre democrate a Congresului SUA, critică a lui Donald Trump, într-o anchetă privind documentele de imigrare

Autoritățile americane au descins luni la locuința membrei democrate a Camerei Reprezentanților, Ilhan Omar, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare, a anunțat Departamentul Justiției. Potrivit Fox News Digital, care citează surse neidentificate, percheziția a avut loc în urma unei anchete penale privind o posibilă fraudă legată de documentele de imigrare ale politicienei, născută în Somalia. Actele au fost completate de tatăl său, decedat între timp, pe când aceasta era copil, transmite Reuters.

„Astăzi, în zona Washington, D.C., anchetatorii Serviciului de Investigații al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA au pus în aplicare un mandat de percheziție autorizat de un judecător și obținut de Departamentul Justiției. Această acțiune face parte dintr-o anchetă federală aflată în desfășurare”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției, într-un e-mail.

Percheziția a avut loc cu puțin peste trei săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, în care republicanii președintelui Donald Trump vor încerca să-și păstreze majoritățile fragile din Congresul SUA.

Ilhan Omar a fost în repetate rânduri ținta atacurilor verbale ale lui Trump, care a prezentat comunitatea somaleză din Statele Unite drept o amenințare pentru Minnesota, într-o serie de declarații cu tentă anti-somaleză și anti-musulmană.

Atacuri repetate ale lui Trump la adresa politcienei

Omar, o critică vocală a lui Trump, a descris atenția pe care președintele american i-o acordă drept „o obsesie nesănătoasă și înfiorătoare”.

Săptămâna trecută, Trump l-a numit pe Abdul El-Sayed, candidatul democrat la Senatul SUA din Michigan, care este musulman, „un extremist radical” și „un simpatizant al teroriștilor”, în timp ce și-a exprimat sprijinul pentru candidatul republican Mike Rogers.

Organizațiile pentru drepturile civile au criticat declarațiile președintelui republican la adresa minorităților și a imigranților, inclusiv după ce acesta i-a numit anterior pe somalezi „gunoaie”.

În februarie, Trump a spus că Ilhan Omar și Rashida Tlaib, reprezentanta democrată a statului Michigan, care este și ea musulmană, ar trebui „internate într-un spital de psihiatrie” și trimise înapoi „de unde au venit”. Ambele membre ale Congresului îl criticaseră pe Trump în timpul discursului său privind Starea Uniunii, în care acesta a lăudat măsurile dure luate de administrația sa împotriva imigrației ilegale și acțiunile autorităților pentru aplicarea legislației în domeniu.

Politiciana progresistă a declarat în repetate rânduri că ea și familia sa au primit amenințări cu moartea, pe care le pune pe seama „retoricii politice pline de ură”, în special a celei promovate de Trump.

Luna trecută, un bărbat din Minnesota care a stropit-o pe Omar cu oțet a fost condamnat la un an și două luni de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru agresarea unui funcționar federal. Anthony James Kazmierczak a recunoscut că a atacat-o pe Omar pentru că nu era de acord cu opiniile sale politice progresiste.