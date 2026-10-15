SUA face planuri pentru a lovi Iranul cu „mama tuturor bombelor”

Armata SUA a elaborat noi planuri de atac, printre care și folosirea așa-numitei „mame a tuturor bombelor” pentru a viza infrastructura energetică și instalațiile nucleare ale Iranului, în cazul în care președintele Donald Trump ar da ordinul de reluare a operațiunilor de luptă, fie înainte, fie după alegerile intermediare din SUA, potrivit surselor CNN.

Utilizarea bombei GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), cea mai mare bombă non-nucleară din arsenalul SUA, pentru prima dată în conflictul cu Iranul ar marca o escaladare semnificativă.

Există, totuși, îndoieli cu privire la cât de eficientă ar fi aceasta în îndeplinirea oricăruia dintre obiectivele strategice declarate de Trump sau în schimbarea balanței războiului, au afirmat pentru televiziunea americană mai multe surse familiarizate cu planurile militare privind posibila utilizare a armei.

Trump se confruntă cu presiuni pentru a pune capăt acestui război extrem de nepopular — în timp ce republicanii se pregătesc pentru o potențială reacție politică negativă din partea alegătorilor la alegerile intermediare de pe 3 noiembrrie și există puține indicii că cele două țări sunt aproape de o soluție negociată după mai mult de șase luni de bombardamente americane.

De luni de zile, Trump și consilierii săi au discutat opțiuni care ar putea reprezenta un sfârșit „definitiv” al războiului, cel puțin din punctul de vedere al mesajului transmis, conștienți de cât de nepopular a devenit conflictul în rândul americanilor.

În timp ce unele personalități din administrație au caracterizat războiul ca fiind, în esență, câștigat, Trump a fost mai rezervat în declarațiile recente, abținându-se să declare victoria și afirmând că SUA mai au încă treburi nerezolvate acolo, mai notează CNN.

Iranul a schimbat strategia și lovește tot mai multe nave

Informațiile privind posibila folosirea a MOAB vin în contextul în care Iranul a început să recurgă la noi tactici pentru a lovi navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a menține prețurile petrolului la un nivel ridicat și de a influența alegerile intermediare din SUA

Teheranul a început să utilizeze diferite tactici ofensive împotriva navelor pe care le considera că încalcă restricțiile sale în urmă cu aproximativ 10 zile, au dezvăluit două surse iraniene pentru Reuters, care au afirmat că acest lucru a dus la o creștere a atacurilor asupra acestor nave.

Strategia includea o schimbare atât a tipului, cât și a ritmului atacurilor, unul dintre obiective fiind acela de a influența rezultatul alegerilor din SUA.

„Scopul este de a zădărnici eforturile Statelor Unite și ale aliaților săi de a reduce prețurile globale ale petrolului”, a declarat una dintre surse.

Decizia de a adopta noua strategie a fost luată la cele mai înalte niveluri ale conducerii iraniene și a fost coordonată pe deplin în cadrul întregului sistem de conducere al țării, au afirmat oficialii.

În ultimele zile, atacurile asupra navelor comerciale care încă mai traversează strâmtoarea au atins cel mai înalt nivel de la începutul războiului, potrivit datelor independente.