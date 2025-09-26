Meta lansează un flux video pentru conținut generat de AI

Meta a anunțat lansarea unui nou flux (feed) pentru partajarea și crearea de videoclipuri scurte generate de inteligență artificială. Vibes se numește noul flux, iar compania oferă și câteva exemple de conținut. Lansarea vine însă în contextul în care rețelele sociale sunt „inundate” de conținut de slabă calitate generat prin AI.

Mark Zuckerberg a anunțat lansarea Vibes printr-o postare pe Instagram care include o serie de videoclipuri generate de AI. Într-un videoclip, un grup de creaturi pufoase sar de pe un cub pufos pe altul. În altul, o pisică frământă aluat, iar un al treilea clip arată o femeie din Egiptul antic.

Vibes va fi disponibil prin aplicația Meta AI și pe site-ul meta.ai.

Meta spune că, pe măsură ce navighezi în noul flux, vei vedea videoclipuri generate de AI, atât de la creatori de conținut, cât și de la alți utilizatori. În timp, algoritmul Meta îți va arăta conținut tot mai personalizat.

Un oficial Meta a spus că a existat o colaborare cu companiile AI Midjourney și Black Forest Labs pentru versiunea inițială a Vibes.

Relatând lansarea, TechCrunch scrie că mulți useri nu voiau un așa feed, mai ales că, odată cu ascensiunea AI, platformele de social media au fost deja inundate de ceea ce a fost numit „AI slop”.

Termenul se referă la conținut de slabă calitate generat de inteligența artificială – texte, imagini sau clipuri făcute rapid cu AI – dar care sunt banale, repetitive sau pline de erori.

Problema cu acest „AI slop” a devenit atât de răspândită, încât platforme precum YouTube caută acum să o combată, fiindcă usero se plâng.

Reuters scrie că Meta, care a avut venituri de peste 160 miliarde dolari anul trecut, și-a reorganizat activitățile de AI în iunie într-o divizie denumită Superintelligence Labs. Mișcarea a venit după ce compania a întâmpinat dificultăți cu modelul open-source Llama 4 și după ce au plecat câțiva oameni super-importanți.