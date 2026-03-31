Meta testează un abonament plătit pentru Instagram. Funcții premium pentru stories

Meta a anunțat că a început să testeze un abonament plătit pentru aplicația de socializare Instagram, conform TechCrunch. Instagram Plus ar urma să ofere funcții premium utilizatorilor, precum posibilitatea de a vedea de câte ori le-au fost vizionate poveștile (stories).

Utilizatorii care vor plăti subscripția pentru Instagram Plus vor putea vizualiza o poveste (story) a unui urmăritor fără ca acesta să știe sau să vadă de câte ori le-au fost revizionate propriile postări pe story, conform unui mail trimis de către Meta pentru TechCrunch.

Alte funcții pe care compania care gestionează și rețelele de socializare Facebook și WhatsApp le are în testare sunt prelungirea duratei unei povești – care expiră în prezent după 24 de ore și crearea de liste nelimitate de audiență pentru povești.

Astfel, utilizatorii ar putea grupa urmăritorii în liste diferite, nu doar în lista de „Prieteni apropiați” – funcție disponibilă la momentul actual.

De asemenea, abonații vor avea funcția de căutare în lista persoanelor care le-au urmărit poveștile, astfel încât pot verifica rapid dacă o anumită persoană le-a văzut. Meta testează și introducerea unei funcții de „Superlike” la povești.

Testarea vine după ce Meta a anunțat în luna ianuarie că va oferi o experiență premium pentru utilizatorii rețelelor pe care le deține.

Ce preț ar putea avea abonamentul

Meta nu a ieșit oficial cu o listă a prețurilor pentru un astfel de abonament, însă publicația citată scrie că subscripțiile care au apărut pe rețelele de socializare diferă în funcție de țară.

Pentru moment, compania nu a specificat în ce țări testează abonamentul premium, însă informațiile de pe rețelele de socializare spun că acesta este testat în Mexic, Japonia și Filipine, conform TechCrunch. Există posibilitatea ca Meta să testeze subscripția și în alte țări decât cele menționate.

În Mexic, costul lunar al unui abonament este de 2,20 de dolari americani (puțin peste 10 lei), 2 dolari americani în Japonia și puțin peste un dolar în Filipine.