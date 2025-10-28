Metaminds sprijină digitalizarea României prin migrarea aplicațiilor ADR în Cloudul Privat Guvernamental, cu cele mai înalte standarde de securitate și performanță

Digitalizarea administrației publice intră într-o nouă etapă – Metaminds a semnat acordul-cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru migrarea aplicațiilor în Cloudul Privat Guvernamental – Lotul 1: Servicii de migrare a aplicațiilor în Cloudul Privat Guvernamental – un pas esențial în modernizarea infrastructurii digitale a statului.

După un proces complex de evaluare tehnică și financiară, care a implicat 18 ofertanți – dintre care 15 companii au fost declarate eligibile – asocierea condusă de Metaminds, alături de EasyDO Digital Technologies, ONE Software și Trencadis Corp SRL, a obținut un punctaj total de 98,43, rezultat al unei evaluări riguroase desfășurate de comisia ADR.

Prin această reușită, Metaminds își consolidează poziția între principalii integratori IT din România şi își asumă rolul de partener în asigurarea inovației și a excelenței privind serviciile digitale publice din România.

„Rezultatul obținut confirmă atât calitatea echipei cât și a propunerii noastre tehnice, dar și capacitatea Metaminds de a livra proiecte strategice de importanță națională, în linie cu standardele europene privind transformarea digitală a sectorului public. O transformare sigură, interoperabilă, în beneficiul cetațenilor”, a transmis Ovidiu Ghiman CEO Metaminds.

Excelență tehnologică și parteneriat strategic în digitalizarea României

Proiectul „Servicii de migrare a aplicațiilor în Cloudul Privat Guvernamental” (Lot 1) reprezintă unul dintre cele mai importante demersuri strategice de digitalizare a administrației publice din România, având ca obiectiv migrarea aplicațiilor guvernamentale critice într-un mediu securizat și interoperabil, aflat sub administrarea statului român.

Metaminds a contribuit în calitate de lider al asocierii, coordonând expertiza tehnică și soluțiile de arhitectură cloud, în colaborare cu partenerii EasyDO Digital Technologies, ONE Software și Trencadis Corp. Prin această colaborare, consorțiul a propus o abordare modernă, scalabilă și conformă cu cele mai înalte standarde de securitate cibernetică și performanță operațională.

O recunoaștere a competenței și a inovației locale

Potrivit raportului oficial al ADR, evaluarea a avut la bază criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”, în care componenta tehnică a avut o pondere majoritară. Scorul de 98,43 puncte obținut de Metaminds poziționează compania printre principalii furnizori de soluții de tehnologie pentru servicii digitale din România, confirmând statutul său de partener de încredere pentru proiecte de transformare digitală de amploare, dar şi capacitatea companiei de a susține proiecte complexe de transformare digitală, bazate pe tehnologii emergente, cu impact direct asupra modernizării instituțiilor publice și private și asupra creșterii rezilienței și suveranității digitale a țării.

Cloudul Privat Guvernamental va insemna infrastructura digitală fundamentală a administrației publice, permițând interoperabilitatea între instituții, protejarea datelor cetatenilor și reducerea costurilor de operare prin consolidarea serviciilor IT în mediul cloud.

Despre Metaminds

Metaminds este o companie românească de tehnologie, fondată în 2015, ce dezvoltă soluții de tehnologie pentru servicii digitale dedicate instituțiilor publice și companiilor private din industrii strategice – telecomunicații, energie, utilități, financiar-bancar, apărare și siguranță națională. Începând din 2023, compania și-a extins capabilitățile interne pentru a acoperi toate cerințele funcționale în cadrul proiectelor IT complexe, de la design de arhitectură și securitate, până la dezvoltarea și operaționalizarea de platforme software și arhitecturi de aplicații, reunind o echipă formată din cei mai buni specialiști din industrie.

Articol susținut de Metaminds