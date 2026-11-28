Vremea se răcește accentuat în București pe parcursul acestui weekend, iar meteorologii anunță precipitații care se vor transforma în ninsoare. O avertizare pentru vânt puternic și viscol a intrat în vigoare sâmbătă dimineață, a transmis ANM.

Până duminică seară, pentru Capitală sunt în vigoare o informare meteorologică pentru ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și răcire accentuată și o avertizare cod galben pentru intensificări ale vântului și viscol.

Pe parcursul zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, vremea în Capitală va fi închisă, vântoasă și semnificativ mai rece față de ziua precedentă, conform prognozei speciale pentru București.

Temporar, mai ales în prima parte a zilei, se vor semnala precipitații în cantități de 3…6 l/mp. La început sub formă de ploaie, urmând ca din orele amiezii să predomine ninsoarea. În urma ninsorilor se va depune un strat de zăpadă cu grosimi variabile, în medie de 2…4 centimetri, conform ANM.

Vântul va sufla cu putere, atingând la rafală viteze de 50…60 km/h, ceea ce va viscoli ninsoarea și va amplifica senzația de frig. Temperaturile vor scădea treptat, de la 1 grad Celsius în primele ore ale zilei, până la -3 grade pe timpul nopții.

Vremea, duminică, în București

Duminică, vremea va deveni deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă, chiar dacă precipitațiile se vor opri, iar cerul va fi variabil.

Vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, accentuând disconfortul termic. Temperatura maximă înregistrată în București nu va depăși -2…-1 grad Celsius.