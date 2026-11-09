Meteorologii anunță unde va ninge de sărbători și ce ne așteaptă în această iarnă

În perioada sărbătorilor de iarnă este posibil să ningă și să depună strat de zăpadă la munte, însă și în zonele joase, în condițiile în care prognoza indică temperaturi mai mari decât în mod normal, dar și posibile episoade de frig și ninsori consistente, a declarat luni Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie.



„La nivelul țării noastre, produsul (estimarea sezonieră realizată în cadrul programului Copernicus – n. r.) indică o posibilă abatere de 1-2 grade, deci în medie am putea încheia luna noiembrie cu o temperatură mai ridicată decât normalul și cu un regim al precipitațiilor ușor peste normal, mai ales în partea de vest, de centru a teritoriului. Avem deja acest semnal că precipitațiile vor reveni dinspre partea de vest a țării, deci este posibil tot așa ca această estimare să se realizeze”, a declarat Florinela Georgescu, la conferința Focus Energetic, conform Agerpres.



Ea a explicat că există șanse să ningă în zonele joase din centrul țării spre sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare.



„Luna noiembrie este caracterizată de maxime între 2 și 8 grade, dar este prima lună în care pot apărea și manifestări de iarnă, așa cum am văzut, deja a nins în zonele montane. Există semnale, sigur, destul de incerte în acest moment, că sfârșitul acestei săptămâni, poate și începutul săptămânii viitoare, să aducă ninsori sau precipitații mixte și în zone mai joase, deci nu neapărat la munte, în partea centrală a țării”, a afirmat reprezentanta ANM.

Cum va fi în lunile de iarnă



Pentru luna decembrie, estimările indică temperaturi medii peste normalul climatologic și precipitații excedentare în jumătatea vestică a țării, unde cantitățile ar putea depăși cu 5-25 de litri pe metru pătrat valorile obișnuite.



„Pe de altă parte, luna decembrie este prima lună a iernii și prima lună care poate, statistic vorbind, să aducă în nopțile cele mai reci temperaturi care să coboară sub minus 20 de grade. Media temperaturilor este cu 4-5 grade mai coborâtă decât cea a lunii noiembrie. (…) Din punctul de vedere al precipitațiilor, din nou o abatere pozitivă, deci din nou posibil să avem cantități peste normalul perioadei în partea de vest a teritoriului sau jumătatea vestică a teritoriului, vedem posibil 5 până la 25 de litri pe metru pătrat în plus față de acea medie pe care o văzusem pe harta climatologică de 40-60 de litri pe metru pătrat”, a explicat directorul de prognoză de la ANM.



Georgescu a subliniat că estimările indică și o probabilitate ridicată de precipitații mai importante cantitativ în Europa Centrală, regiune din care se alimentează Dunărea.



„Există probabilitate mare de precipitații mai importante cantitativ și în Europa Centrală, de acolo de unde știm că se alimentează Dunărea. Pentru luna ianuarie, luna cea mai rece din calendar, luna în care de-a lungul anilor, în cele mai reci nopți, temperaturile au coborât sub minus 30 de grade, vedem și pentru această lună o scădere în continuare a temperaturilor medii-maxime și vedem de asemenea un regim al precipitațiilor, climatologic vorbind, destul de asemănător cu luna anterioară. Din punct de vedere al estimărilor sezoniere, luna ianuarie pare și ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar este cea mai rece lună din calendar. Deci o abatere pozitivă de 1-2 grade ne apropie de ideea că putem avea totuși o lună destul de apropiată de firescul unei luni ianuarie”, a adăugat directorul ANM.

Vortex polar de sărbători



Referindu-se la perioada sărbătorilor de iarnă, Florinela Georgescu a apreciat că există posibilitatea apariției unui strat de zăpadă inclusiv în zonele joase, în condițiile în care un vortex polar mai slab ar putea favoriza pătrunderea aerului rece spre sudul Europei.



„În această perioadă se discută mult despre vortexul polar, se discută despre evoluția El Nino, sunt fenomene globale care influențează și evoluția vremii în Europa, chiar dacă, din punct de vedere al fenomenului El Nino, sigur, influența este una indirectă, un vortex polar mai slab înseamnă posibilă pătrundere de aer rece până spre sudul Europei. Deci aș merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase”, a declarat Florinela Georgescu.



În ceea ce privește luna ianuarie, estimările indică temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul climatologic, dar și posibilitatea unor precipitații excedentare în vestul, nordul și centrul țării.

Temperaturi peste normalul perioadei la începutul lui 2027



„Luna ianuarie pare și ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar este cea mai rece lună din calendar. Deci o abatere pozitivă de 1-2 grade ne apropie de ideea că putem avea totuși o lună destul de apropiată de firescul unei luni ianuarie din punct de vedere climatologic vorbind. Din punct de vedere al precipitațiilor, de asemenea un semnal al unor posibile episoade cu precipitații excedentare, din nou o abatere pozitivă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat pentru partea de vest, nord și centru a țării noastre”, a explicat reprezentanta ANM.



Pentru februarie, estimările indică, de asemenea, temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul perioadei și precipitații posibil excedentare.



„Luna februarie, de asemenea, se alătură lunii ianuarie în privința regimului temperaturilor, cele mai reci două luni din an, în mod firesc, chiar dacă temperaturile maxime cresc ușor în medie față de ianuarie. Semnalul este în continuare al unei luni mai calde decât normalul, cu 1-2 grade”, a precizat Georgescu.



Aceasta a arătat că și luna martie ar putea aduce temperaturi medii peste normalul climatologic, dar nu sunt excluse episoadele de vreme specifică iernii.



„Estimările arată, de asemenea, o abatere pozitivă, însă este o abatere care se restrânge, să zic astfel, spre jumătatea sudică a Europei. La noi, în continuare, posibilitatea temperaturilor medii peste normalul perioadei și, iarăși, precipitații posibil ușor excedentare în mare parte a continentului”, a afirmat aceasta.

Nu sunt excluse episoadele de frig intens

Florinela Georgescu a subliniat că estimările sezoniere trebuie privite cu reținere, având în vedere intervalul îndelungat pentru care sunt realizate, și că temperaturile medii peste normal nu exclud episoadele de frig intens.

„Trebuie să luăm pe de o parte cu destul de mare reținere aceste estimări, pentru că sunt pe o durată destul de îndelungată, cu o anticipație mare. (…) Acest regim ușor excedentar al precipitațiilor, din punctul meu de vedere, poate fi interpretat a avea o probabilitate mare, pentru lunile viitoare, a avea o vreme schimbătoare, deci de a avea episoade cu vreme rece, poate chiar foarte rece, pentru că este iarnă și întotdeauna România, în perioadele mai severe de iarnă, este foarte rece, deci de a avea o astfel de perioadă, dar care să fie de scurtă durată și care, pe ansamblu, să nu influențeze regimul mediu la nivelul unei luni al temperaturilor”, a explicat reprezentanta ANM.