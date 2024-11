„Mi-am recâştigat viața după operația de micșorare a stomacului făcută la Ponderas Academic Hospital”  

Operația de gastric sleeve – micșorarea stomacului – este una dintre intervențiile recomandate în cazul pacienților diagnosticați cu obezitate. Intervenția se realizează laparoscopic și nu doar că asigură o pierdere considerabilă în greutate, dar și ameliorează foarte mult din afecțiunile metabolice asociate obezității. Respectiv: hipertensiune arterială, diabet zaharat de tip 2, boală renală.

Iulian Pasăre, un bucureștean de 53 de ani, a trecut printr-o astfel de intervenție. Care, spune el, i-a schimbat radical viața. În bine. De la 160 de kilograme înainte de operație a ajuns la 103. Dintr-un om letargic, care nu se putea deplasa, respira cu dificultate, avea dureri, lua un pumn de pastile în fiecare zi, a redevenit o persoană activă. Normală. Sănătoasă. „Văd pe stradă multe persoane care arată cum arătam eu înainte de operație și îmi dau seama că oamenii aceia suferă. Îmi vine să mă duc la ei și să-i trag de mânecă, să le spun să se opereze. Ca să-și recapete viața”, mărturisește Iulian Pasăre.

Data de 12 februarie 2024 are pentru Iulian Pasăre (FOTO) o semnificație deosebită. Într-o asemenea măsură încât s-a hotărât ca, în fiecare an de acum înainte, pe 12 februarie, să-și serbeze o a doua zi de naștere, pe lângă cea din buletin: „Pe 12 februarie am fost operat pentru micșorarea stomacului și de atunci viața mea s-a schimbat radical. Absolut radical! Consider că pe 12 februarie m-am născut a doua oară. Medicul meu nefrolog mi-a spus: «Domnul Pasăre, sunteți pacientul meu de atâția ani, dar, dacă v-aș fi văzut pe stradă, nu v-aș fi recunoscut!»”, își începe povestea Iulian.

Iulian Pasăre a revenit la o viață normală, după operația de micșorare a stomacului

Multe kilograme și multe probleme de sănătate

Drumul până la operația de micșorare a stomacului a fost unul lung și marcat de suferință. Cu suișuri și coborâșuri, cu indecizii, frici, cu multă durere fizică, cu multe diete care sfârșeau prin a adăuga și mai mult la numărul inițial de kilograme. Când corpul dădea semne de epuizare, diagnosticele se tot adunau și părea că nicio soluție terapeutică nu mai funcționează.

Către finalul anului 2022, după luni în șir în care nu ieșise din casă din pricina durerilor, Iulian Pasăre a fost silit să țină un regim alimentar foarte dur, dar necesar. Aceasta pentru că avea neapărată nevoie de o intervenție chirurgicală arterială. În lipsa ei, risca să-și piardă piciorul drept. „Aveam dureri mari în picior din cauza lipsei de oxigenare. Mă trezeam dimineața și plângeam de durere. Am slăbit vreo 17 kilograme, mâncând, cred, 800 de calorii pe zi. La mine nu mai era problema de cantitate de mâncare consumată, era vorba că ajunsesem la o greutate la care, orice aș fi făcut, nu mai puteam să dau înapoi”, mărturisește bărbatul.

Operația de chirurgie vasculară a fost făcută tot la Ponderas. „Pentru asta am ținut acel regim super strict care, pe lângă kilogramele în minus, m-a adus în pragul dializei. Am fost atunci 12 ore sub anestezie generală”, își amintește bărbatul.

Iulian mai avea la activ o altă intervenție chirurgicală pentru drenarea lichidului acumulat în pericard. Experiența l-a marcat negativ și multă vreme i-a tăiat elanul de a merge mai departe cu rezolvarea altor probleme.

„Eram într-o stare proastă. Analizele arǎtau foarte rǎu!”

Iulian a fost silit să revină însă la medic pentru că, așa cum spune, „nu se mai putea”. „Aveam 160 de kilograme, nu mai puteam să respir, oxigenarea era de 82-83, eram tot timpul într-o stare de semitransă. Creierul nu mai primea suficient oxigen și oprea procesele cognitive, pentru a le lăsa pe cele de bază ale organismului să funcționeze. Și atunci mi-am zis că trebuie să fac ceva. Și în decembrie 2023 mi-am zis că nu mai pot. Am pus mâna pe telefon, am făcut programare, am făcut evaluare și până în februarie anul acesta am terminat cu investigațiile”, mai spune Iulian.

Intervenția pentru gastric sleeve a fost făcută pe 12 februarie.

Preoperator, a fost internat timp de o săptămână: „Eram într-o stare proastă. Analizele arǎtau foarte rǎu. Nu știu care era momentul oportun în care trebuia să mă prezint la medic. Unii spun că m-am dus târziu, că am pierdut niște ani. Eu zic că am venit când a trebuit”, consideră Iulian.

„Și eu m-am temut”

Prof. Dr. Cătălin Copăescu operează la Ponderas Academic Hospital din București

Intervenția chirurgicală de gastric sleeve a fost realizată la Ponderas Academic Hospital, de către Prof. Dr. Cătălin Copăescu, Chirurg de Excelență în Chirurgia Obezității în cadrul Centrului de Excelență în Chirurgia Bariatrică și Metabolică, Centru acreditat international de catre Surgical Review Corporation.

Din momentul în care a făcut operația de gastric sleeve lucrurile s-au schimbat fundamental. „Mă simt mult mai bine, am energie, umblu. Nu mai stau în casă pentru că nu pot să merg. Cei care nu m-au văzut de multă vreme, dinainte de operație, când mă văd, sunt uimiți”, adaugă Iulian.

Și asta nu doar pentru că arată altfel: „Înainte de operație aveam hipertensiune și luam cinci pastile pe zi, acum nu mai iau niciun medicament. După o cană de cafea dimineața, am tensiunea 12 cu 7. Înainte eram nevoit să folosesc un aparat cu oxigen, pentru că nu puteam respira noaptea, acum, nu mai am nevoie. Iar din punct de vedere al diabetului pot să vă spun că valorile glicemiei se situează foarte rar peste 120 – 125 dimineața, asta dacă mai scap seara și mai mănânc un fruct dulce. Analizele la rinichi au arătat și ele o îmbunătățire considerabilă: de la valori ale creatininei și proteinuriei uriașe am ajuns la valori încadrate în limitele normale. Doamna doctor nefrolog mi-a spus că boala a regresat de la stadiul al patrulea până la stadiul al doilea, incipient. Adică, mai aproape de stadiul unu decât de al doilea. În condițiile în care în stadiul al patrulea nu se punea problema dacă voi începe dializa, ci când. A fost foarte uimită.”

Acum, după operația de gastric sleeve, Iulian spune că vede pe stradă oameni care arată exact așa cum arăta și el înainte de intervenție: „Și-mi dau seama că ei suferă. Dar cred că până când obezitatea nu va intra într-un program național de combatere, mulți vor suferi”, mai adaugǎ pacientul.

„Bolile evoluau sub tratament”

Operația de gastric sleeve este una dintre cele mai utilizate intervenții bariatrice laparoscopice. Simplu spus, ea presupune îndepărtarea a 80% din volumul stomacului, pacientul reușind să obțină senzația de sațietate cu o cantitate mică de mâncare. Atât înainte de intervenție, cât și după, bolnavul este monitorizat îndeaproape de o echipă de specialiști în chirurgia obezității.

Prof. Dr. Cătălin Copăescu este unul dintre cei mai cunoscuți medici care, de foarte multi ani, operează cu succes pacienți cu exces de greutate. Nu toți pacienții doresc să-și spună povestea, dar faptul că unii, asemenea lui Iulian, vor, este, în sine, un lucru bun, spune Prof. Dr. Copǎescu.

Oamenii trebuie să știe că și pentru cei cu obezitate morbidă, cazuri aflate la limită prin epuizarea variantelor terapeutice eficiente, asemenea lui Iulian, există soluții în chirurgia bariatrică. „Cu toate că pacientul beneficia de un tratament maximal, bolile cronice de care el suferea, totuși, evoluau. Nu puteau fi controlate. Acum, după intervenția chirurgicală nu doar că se realizează un control bun, dar și o remisie a consecințelor pe care bolile respective le-au avut asupra organelor. Cum este, de exemplu, boala renală. Adică avea o creatinină la valori de o suferință cronică și acum are o creatinină normală”, punctează Prof. Dr. Copăescu.

„Mesajul ar fi să nu aștepți până când ai stricat ireversibil”

Când a venit la Ponderas Academic Hospital, adaugă medicul, pacientul avea o mulțime de diagnostice, pe lângă cel de obezitate morbidă: „Avea insuficiență cardică, diabet zaharat insulino-necesitant, boală renală cronică stadiul al patrulea, boală ocluzivă arterială – adică nu mai puteau fi hrănite membrele inferioare din cauza trombozelor – sindrom sever de apnee în somn – adică respirația era foarte afectată, avea și steatoză hepatică. Toate aceste diagnostice au fost urmarea problemelor de sănătate acumulate în 15 ani de evoluție a obezității, cu o scădere ponderală consemnată în urmă cu câțiva ani, dar menținută doar câteva luni, cu reîngrășare.”

Rezultatele foarte bune obținute în urma intervenției de gastric sleeve au fost surprinzătoare și pentru medicii curanți ai lui Iulian. Și asta pentru că se știe că odată instalate niște modificări la nivelul organismului, ele sunt ireversibile. Însă, între anumite limite, există și un grad de reversibilitate, explică profesorul Copăescu: „Adică, structurile, funcțiile alterate cronic își mai pot reveni. Mesajul ar fi să nu aștepți până când ai stricat ireversibil.”

După această intervenție chirurgicală de gastric sleeve au putut fi efectuate și operațiile vasculare de care Iulian avea nevoie: „A fost nevoie de două intervenții chirurgicale pe artere și pe vene, pentru a asigura o circulație bună la nivelul membrelor. Aceste intervenții nu puteau fi făcute înainte din cauza riscului metabolic general. Nimeni nu opera un astfel de pacient. Nimeni nu i-ar fi făcut anestezie. Riscul de deces era foarte mare. Operația de gastric sleeve i-a ameliorat condiția de obezitate morbidă, fapt care a putut conduce la realizarea unor intervenții chirugicale de dezobstrucție vasculară.”

De altfel, acesta este și motivul pentru care pacienții cu obezitate morbidă evolutivă au nevoie de centre specializate de chirurgie bariatrică și metabolică. „Ei trebuie internați în centre specializate de chirurgie bariatrică și metabolică care au dotările necesare, pentru a fi ameliorată această condiție de obezitate morbidă. Internarea durează cam două săptămâni și este urmată de operație și de supravegherea post-intervenție chirurgicală. Altfel, pacientul nu ajunge niciodată într-o condiție în care să fie operat. Ei nu pot fi admiși de alte centre. Și, de fapt, nici nu sunt primiți. Nimeni nu se complică cu ei”, atrage atenția Prof. Dr. Copăescu.

Articol susținut de Regina Maria