Mica secundă „intercalară” va fi eliminată în 2027

Ora 23:59:60 nu va mai fi afişată niciodată pe telefoanele oamenilor: secunda „intercalară”, care servea la sincronizarea timpului indicat de ceasurile atomice cu timpul legat de rotaţia Pământului, va dispărea începând cu anul 2027.

De la introducerea acestei secunde suplimentare în 1972, 27 de secunde intercalare au fost adăugate, la intervale neregulate, la Timpul Universal Coordonat (UTC), ultima dintre ele fiind adăugată pe 31 decembrie 2016, informează Agerpres citând agenția France Presse.

Reunită la Versailles, Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM), gardianul standardelor internaţionale în acest domeniu, a votat joi pentru eliminarea acestor secunde intercalare începând cu data de 20 mai 2027.

Decizia a fost luată pentru a evita complicaţiile tehnice pe care includerea secundelor intercalare le generează în sistemele informatice, care riscau să sufere o defecţiune majoră începând chiar de anul viitor.

Cât durează o secundă? Din 1967, oamenii de ştiinţă se bazează pe „tic-tacul” atomilor, care emit radiaţii electromagnetice extrem de regulate, pentru a calcula unitatea de măsură a timpului.

Timpul Universal Coordonat (UTC), măsurat cu ajutorul ceasurilor atomice, constituie standardul de referinţă. Este timpul utilizat în toate dispozitivele noastre conectate.

Totuşi, el nu corespunde cu exactitate timpului legat de rotaţia Pământului, cel pe care „noi, ca locuitori ai Pământului, îl percepem”, a explicat Thomas Grenon, directorul general al Laboratorului Naţional de Metrologie şi Testare (LNE) din Franţa.

În această scară temporală, denumită UT1, o secundă este definită ca o fracţiune dintr-o zi solară medie. Or, rotaţia Pământului nu este constantă: efectele mareelor, cauzate de atracţia gravitaţională a Lunii şi a Soarelui, împreună cu mişcarea fluidelor din interiorul nucleului planetei noastre, determină variaţii foarte mici ale duratei unei zile.

Pentru ca timpul oficial să nu difere prea mult de timpul „solar”, comunitatea ştiinţifică internaţională a creat în 1972 acele secunde suplimentare, denumite „intercalare”.

Secundă negativă

Atunci când diferenţa dintre cele două timpuri se apropie de 0,9 secunde, o secundă este adăugată la UTC. După ora 23:59.59, ceasurile de pe telefoanele mobile nu trec direct la ora 00:00:00, ca de obicei, ci afişează ora 23:59:60.

Această corecţie neregulată este calculată şi anunţată cu cel puţin şase luni în avans. Acest lucru face dificilă luarea ei în calcul de sistemele informatice şi de telecomunicaţii, care au ocupat un loc central în infrastructurile noastre pe parcursul ultimilor 50 de ani.

O reformă a sistemului actual a devenit cu atât mai urgentă, cu cât la orizont a apărut şi perspectiva unei posibile „secunde intercalare negative” – un fenomen întâlnit în premieră.

„De ceva vreme încoace, din cauza unor factori extrem de complecşi, pe care nu putem să ni-i explicăm prea bine şi care sunt, mai presus de toate, imprevizibili, rotaţia Pământului a manifestat o tendinţă de accelerare”, a explicat Thomas Grenon.

Dacă acest fenomen va fi confirmat, atunci ar fi necesară – pentru prima dată – eliminarea unei secunde, în loc de adăugarea uneia, aşa cum s-a întâmplat în trecut.

Or, simulările au arătat că „numeroase dispozitive nu gestionează corect acest scenariu”, a subliniat Douglas Arnold, preşedintele grupului de experţi creat pentru definirea standardului internaţional ce permite sincronizarea ceasurilor în reţelele informatice, în timpul discursului său rostit la CGPM.

În cazul unei secunde negative, „ne putem aştepta la numeroase disfuncţionalităţi în infrastructurile critice (reţele electrice, sisteme de apărare, transporturi, finanţe, telecomunicaţii), ceea ce ar duce la pierderi financiare considerabile şi la riscuri potenţiale pentru siguranţa publică”, a adăugat el.

Începând din 20 mai 2027, UTC va deveni, aşadar, un sistem continuu, adică nu va mai fi supus acelor „salturi” neregulate ocazionate de adăugarea secundelor intercalare.

Timpul oficial şi timpul bazat pe rotaţia Pământului se vor îndepărta treptat unul de celălalt, fără ca vreo măsură să mai fie luată până la o limită maximă ce a fost stabilită la o oră de către CGPM.

„Însă vor trece multe secole pentru a se ajunge la o asemenea diferenţă”, a explicat Noel Dimarcq, preşedintele Comitetului Consultativ pentru Timp şi Frecvenţă (CCTF), cu ocazia prezentării acestei rezoluţii în faţa Conferinţei Generale de Măsuri şi Greutăţi (CGPM).