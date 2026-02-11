Michael Douglas spune că regizorul filmului care avea să îi aducă Oscarul i-a spus că nu e suficient de bun: „A fost un ciocănit în ușă”

Michael Douglas alături de regizorul Oliver Stone în 2010, la premiera de la Festivalul Internațional de Film de la Cannes a lungmetrajului lor „Wall Street: Money Never Sleeps”, FOTO: Francois Guillot / AFP / Profimedia Images

Michael Douglas a dezvăluit la recenta ediție a Festivalului de Film Clasic TCM de la New York că regizorul Oliver Stone a fost inițial atât de dezamăgit de jocul său actoricesc pentru lungmetrajul „Wall Street” din 1987 încât i-a pus o întrebare neverosimilă în timpul filmărilor, relatează revista Variety.

„Bine, eram la finalul celei de-a doua săptămâni de filmări și a fost un ciocănit în ușă. «Hei, Mike, sunt Oliver. Pot să intru?»”, a povestit Douglas, citat de Entertainment Weekly. „Eu spun: «Da, intră». Intră în rulotă și se așază. Îmi spune: «Ești bine?» Eu zic: «Da, sunt bine». [El spune]: «Te droghezi?» I-am spus: «Nu, nu mă droghez». Iar el a zis: «Pentru că arăți de parcă n-ai fi jucat niciodată în viața ta»”, a dezvăluit Michael Douglas, acum în vârstă de 81 de ani.

Actorul a povestit că i-a spus lui Stone că nu urmărea materialele zilnice de filmare pentru a-și verifica prestația, „pentru că sunt genul de tip care vede mereu ce e în neregulă sau ce nu o să ajungă în film… așa că nu mă uit la zilnice. Așa că i-am spus: «Cred că ar fi mai bine să arunc o privire», iar el a zis: «Da, mai bine te uiți»”.

„Și apoi m-am uitat la ele foarte atent, foarte critic, și păreau destul de bune”, a continuat Douglas, referindu-se la momentul în care filmările au fost reluate. „Așa că tot spuneam: «Cred că e destul de bine»”.

Filmul „Wall Street” i-a adus lui Michael Douglas singurul Oscar ca actor

În cele din urmă, Stone a ajuns să fie de acord cu starul său, care a interpretat rolul emblematic al lui Gordon Gekko, alături de Charlie Sheen și Daryl Hannah în „Wall Street”. Filmul se învârtește în jurul relației dintre tânărul broker jucat de Sheen și prădătorul corporatist bogat interpretat de Douglas.

„[Stone] era dispus să mă facă să-l urăsc din toată inima pe parcursul acestui film ca să obțină acel mic efort suplimentar”, a spus Douglas despre insultele inițiale ale regizorului, adăugând că nu le-a luat personal. „Palmaresul lui de succese cu actorii este cu adevărat impresionant. Așa că sunt profund, profund recunoscător pentru faptul că mi-a oferit rolul și pentru faptul că m-a împins la un alt nivel”, a subliniat Michael Douglas.

El avea să câștige Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal datorită interpretării sale din „Wall Street”.

Michael Douglas și Charlie Sheen într-o imagine de promovare a fillmului „Wall Street” din 1987, FOTO: Twentieth Century Fox / AFP / Profimedia Images

În pofida carierei sale ilustre care s-a întins pe mai multe decenii, interpretarea din filmul regizat de Oliver Stone a fost singura pentru care Douglas a fost premiat cu Oscarul ca actor. El a fost recompensat cu un Oscar încă din 1976 pentru filmul „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, dar premiul a fost grație rolului său de producător al lungmetrajului. De altfel, el nici nu a jucat în acest film, care i-a adus lui Jack Nicholson Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

Actorul legendar și-a anunțat retragerea anul trecut

Michael Douglas a revenit în rolul lui Gordon Gekko în continuarea regizată de Stone în 2010, „Wall Street: Money Never Sleeps”.

În declarațiifăcute anul trecut la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, Michael Douglas a dezvăluit că s-a aflat de câțiva ani într-o pauză autoimpusă de la actorie și că nu intenționează în mod real să mai joace vreodată în vreun film.

„Am muncit destul de intens timp de aproape 60 de ani și nu am vrut să fiu unul dintre acei oameni care să cadă morți pe platou”, a spus el, printre altele. Totuși, Douglas a refuzat să afirme categoric că s-a „pensionat”, precizând că s-ar „întoarce” dacă „ar apărea ceva special”.

„În rest, sunt destul de fericit. Îmi place pur și simplu să îmi privesc soția muncind”, a adăugat el, referindu-se la Catherine Zeta-Jones, actrița premiată cu Oscar cu care este căsătorit din anul 2000. Zeta-Jones și-a redus și ea puternic numărul de roluri în ultimii ani, însă a acceptat oferta regizorului Tim Burton de a juca rolul Morticiei Addams în serialul „Wednesday” de pe Netflix.