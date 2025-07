Michael Madsen a murit. Celebrul actor din seria de filme „Kill Bill” avea 67 de ani

Michael Madsen, actorul cunoscut pentru rolurile sale din filmele lui Quentin Tarantino „Kill Bill” și „Reservoir Dogs”, a murit, a confirmat revista Variety. El avea 67 de ani.

Madsen a suferit un stop cardiac și a fost găsit inconștient în casa sa din Malibu joi dimineață, potrivit reprezentantului său.

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a făcut o muncă incredibilă cu filme independente, inclusiv viitoarele lungmetraje Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives, și aștepta cu nerăbdare acest capitol următor din viața sa. Michael se pregătea, de asemenea, să lanseze o nouă carte intitulată Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems în curs de editare”, au declarat într-o declarație comună managerii lui Madsen, Susan Ferris și Ron Smith, și publicista Liz Rodriguez.

„Michael Madsen a fost unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood, căruia mulți îi vor simți lipsa”.

Madsen a colaborat cu Quentin Tarantino la ambele filme „Kill Bill”, precum și la „The Hateful Eight” și „Once Upon a Time… in Hollywood”. Filmografia sa cuprinde peste 300 de titluri, inclusiv „Donnie Brasco”, „Thelma & Louise”, „Sin City”, „The Doors”, «Species» și „Once Upon a Time in Mexico”.

Madsen s-a născut la 25 septembrie 1957, în Chicago. Mama sa era regizoare, iar tatăl său era pompier.