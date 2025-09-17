Michelle Obama vine la București

Fosta primă doamnă Michelle Obama salută susținătorii înainte de a lua cuvântul la Convenția Națională Democrată marți, 20 august 2024, la Chicago. Foto: Scott Applewhite / AP / Profimedia

Michelle Obama vine pentru prima dată în România și va participa, joi, la Impact Bucharest, eveniment de business și tehnologie care are loc în 17 și 18 septembrie.

Fosta primă-doamnă a Statelor Unite ale Americii va urca pe scenă în a doua zi a conferinței, joi, 18 septembrie, de la ora 16.00, și va avea un dialog de o oră cu Beatrice Cornacchia, vicepreședinta executivă, responsabilă de marketing și comunicare a Mastercard în zona Asia-Pacific, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Soția fostului președinte Barack Obama, care a condus SUA din 2009 până în 2017, poate fi ascultată pe Impact Stage, la Impact Bucharest. Ea va vorbi despre parcursul său profesional, dar și despre copilăria pe care a avut-o în Chicago, conform organizatorilor.

Alături de Michelle Obama, la conferință participă și foști sportivi de performanță, precum Simona Halep și Horia Tecău.

Impact este un eveniment început în 2016, în Polonia, care reunește oameni de afaceri, politicieni, cercetători, sportivi și artiști. La evenimentul din București, ajuns la a doua ediție, sunt așteptați aproximativ 2.000 de participanți din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Albania sau Polonia.

Prețul unui bilet la acest eveniment a pornit de la 350 de euro, pentru cele pre-sale și a ajuns la 600 de euro în săptămâna de dinainte de eveniment.

Michelle Obama a câștigat un Grammy pentru cartea ei

Michelle Obama este autoarea a două cărți bestseller – „The Light We Carry” și „Becoming”, producătoare de emisiuni și podcasturi și speaker motivațional. Autobiografia sa, „Becoming”, care prezintă drumul ei până la Casa Albă, a fost timp de peste 130 de săptămâni pe lista bestsellerurilor New York Times, a vândut peste 17 milioane de exemplare în întreaga lume și a câștigat un Premiu Grammy.

S-a născut și a copilărit în South Side, Chicago. În 1989 l-a cunoscut pe Barack Obama la o firmă de avocatură, unde s-a angajat după ce a absolvit Facultatea de Drept de la Harvard.

În calitate de autoare, ea relatează despre experiențele sale ca soție, mamă și femeie de culoare și este cunoscută pentru activitățile ei de promovare a drepturilor omului și de combatere a rasismului în Statele Unite.

Michelle Obama este și fondatoarea unei fundații care sprijină educația și emanciparea adolescentelor din întreaga lume – Girls Opportunity Alliance (GOA).