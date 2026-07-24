Micii afaceriști din Rusia se plâng că războiul le-a ajuns la ușă și cer să fie despăgubiți: „A fost o lecție costisitoare”

Designerul rus de modă Viktoria Terekhova a expediat săptămâna trecută aproape întreaga colecție de vară de haine pentru copii către uriașul depozit al retailerului online Wildberries din Elektrostal, la est de Moscova. În doar câteva zile, aceasta a fost distrusă într-un atac cu drone ucrainene, relatează Reuters.

Terekhova spune că a pierdut 12.000 de articole, reprezentând aproximativ 45% din stocul total al companiei sale, precum și alte 4.000 de articole în atacurile asupra centrelor logistice Wildberries din sudul Rusiei.

Opt depozite Wildberries, care însumează peste 10% din capacitatea totală de depozitare a companiei, au fost atacate începând cu 18 iulie, în cadrul unui val de lovituri asupra celui mai mare retailer online din Rusia.

Aceste atacuri par să facă parte dintr-o campanie mai amplă a Ucrainei menită să-i facă pe cetățenii ruși obișnuiți să resimtă efectele războiului care se desfășoară pe teritoriul ucrainean de mai bine de patru ani.

Mii de afaceri mici din Rusia folosesc Wildberries

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat săptămâna aceasta că Kievul „duce războiul înapoi acasă, în Rusia”, țară care continuă să bombardeze orașele ucrainene. Moscova acuză Ucraina de terorism și de tentative de destabilizare a Rusiei.

Consecințele sunt grave pentru mii de mici afaceri rusești care folosesc Wildberries drept principala lor platformă de vânzări online. Compania a declarat că acționează rapid pentru a acorda despăgubiri zecilor de mii de comercianți afectați.

Terekhova afirmă că Fareal Kids, firma sa, realizează până la 70% din vânzări prin intermediul platformei.

„Simpla pierdere a unui stoc în valoare de 10 milioane de ruble (128.000 de dolari) are consecințe economice mult mai mari, deoarece nu ne putem îndeplini obligațiile și planurile existente. Nu avem nicio modalitate de a le onora”, a declarat ea pentru Reuters.

„În plus, colecția de vară a fost produsă din fonduri împrumutate. Ea trebuia să acopere plățile restante pe care încă le aveam de făcut și, în același timp, să contribuie la finanțarea următoarei colecții”, deplânge aceasta.

Depozit Wildberries din Saknt Petersburg în flăcări, FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Un comerciant rus spune că se va adresa instanțelor

Oleg Kondratyev, cofondatorul brandului de îmbrăcăminte Airbase care produce în principal treninguri pentru femei, a declarat că a pierdut marfă în valoare de aproximativ 5 milioane de ruble în urma atacurilor asupra depozitelor, dintre care mai multe au provocat incendii de proporții.

Antreprenorul spune că acest lucru l-a adus într-o situație financiară extrem de dificilă.

„În acest moment, nu ne putem plăti creditele deoarece vânzările prin Wildberries s-au oprit. Încă nu a venit termenul pentru plata taxelor, dar acesta se apropie și, cel mai probabil, nici pe acelea nu le vom putea achita”, a declarat Kondratyev pentru Reuters din orașul Kazan, unde își are sediul Airbase.

„Sper să obțin o amânare a plăților fie din partea guvernului, fie din partea băncilor. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, aș putea deveni următorul proprietar de afacere care intră în faliment”, mai afirmă el.

Kondratyev spune că va „merge până la cea mai înaltă instanță” pentru a-și recupera pierderile de la Wildberries.

Serviciul de presă al Wildberries a declarat că peste 88.000 de comercianți au început deja să primească primele despăgubiri pentru bunurile deteriorate.

„Comercianții care aveau chiar și un stoc minim au primit plăți inițiale, ceea ce a permis companiei să sprijine încă din prima etapă cât mai mulți antreprenori afectați”, a transmis compania, adăugând că despăgubirile vor fi acordate în mai multe tranșe.

Wildberries spune că și-a asumat aceste obligații în pofida faptului că în termenii și condițiile platformei scrie clar că este exonerată de răspundere în situații de „forță majoră”. Printre exemplele menționate în mod explicit se numără și atacurile cu drone.

„O lecție costisitoare”

Terekhova, producătoarea de haine pentru copii, a spus că atacurile asupra depozitelor reprezintă doar una dintre numeroasele lovituri suferite de afacerea sa, alături de majorarea TVA-ului din ianuarie și de creșterea comisionului perceput de Wildberries la începutul lunii iulie.

Ea intenționează să își continue activitatea prin dezvoltarea propriului site, depozitarea mărfurilor în propriile spații logistice și orientarea către un model de livrare directă către clienți, în locul distribuirii prin intermediari.

„Aceasta a fost o lecție costisitoare, ca și cum am fi urmat un program de instruire incredibil de scump”, afirmă ea.

„Pe viitor, acest lucru ar trebui să ne ajute, pentru că acum știm din experiență directă ce nu vom mai face niciodată”, a conchis aceasta.