Microbuz cu 16 pasageri, răsturnat în Giurgiu. O victimă a ajuns la spital

Masina de politie, iarna, Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro
Un accident rutier a activat Planul Roșu de Intervenție sâmbătă dimineață pe DN 5, în județul Giurgiu, după ce un microbuz cu 16 pasageri s-a răsturnat în afara carosabilului, în zona localității Daia, potrivit IPJ Giurgiu.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând la fața locului opt ambulanțe, o autospecială de descarcerare și un punct medical avansat. Măsura a fost dezactivată ulterior, după ce echipajele de salvare au încheiat evaluarea medicală a tuturor pasagerilor.

În urma accidentului, o femeie de 55 de ani din județul Ilfov a fost rănită și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Restul pasagerilor au fost asistați la fața locului, nefiind necesară spitalizarea acestora.

Poliția din Giurgiu a anunțat că, „din primele cercetări, a reieşit faptul că, un bărbat, de 55 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un microbuz, în care se aflau 16 persoane, pe sensul de mers Bucureşti-Giurgiu, în afara localităţii Daia, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, s-a răsturnat în afara părţii carosabile”.

Reprezentanții IPJ Giurgiu au mai precizat că șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În prezent, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc.

