VIDEO Microsoft anunță o descoperire revoluționară în domeniul calculatoarelor cuantice, după 20 de ani de căutare a unei particule evazive

Microsoft a dezvăluit miercuri seara un nou cip care, potrivit companiei, demonstrează că computerele cuantice ar putea deveni realitate „în câţiva ani, nu în decenii”, relatează agenția Reuters și publicația Financial Times, citate de News.ro.

Prin această declaraţie, Microsoft se alătură giganților tech Google şi IBM, care estimează că o schimbare fundamentală în tehnologia de calcul este mult mai aproape decât se credea până recent.

Oamenii de știință estimează că computerele cuantice vor putea efectua calcule care ar dura milioane de ani pe sistemele actuale, având potenţialul de a revoluţiona domenii precum medicina, chimia şi alte ştiinţe care implică un număr aproape infinit de combinaţii moleculare.

Cu toate acestea, aceste sisteme prezintă şi riscuri, putând ameninţa securitatea cibernetică actuală, deoarece majoritatea metodelor de criptare se bazează pe supoziția că decriptarea prin forţă brută ar dura mult prea mult.

Principala provocare a computerelor cuantice este reprezentată de qubiţi, unităţile fundamentale de procesare, care sunt extrem de rapide, dar dificil de controlat şi predispuse la erori.

Microsoft susţine că cipul său, numit Majorana 1, este mai puţin predispus la aceste erori decât soluţiile rivalilor săi, iar rezultatele vor fi prezentate într-un articol ştiinţific ce urmează să fie publicat în prestigioasa revistă Nature.

Momentul în care computerele cuantice utile vor deveni realitate este un subiect de dezbatere în industria tehnologică. CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, a declarat luna trecută că această tehnologie este încă la două decenii distanţă de a depăşi cipurile tradiţionale utilizate pentru inteligenţa artificială, o opinie care reflectă scepticismul general din domeniul tehnologic.

În replică, Google, care şi-a prezentat propriul cip cuantic anul trecut, a susţinut că aplicaţiile comerciale ale computerelor cuantice vor apărea în doar cinci ani. De asemenea, IBM estimează că primele computere cuantice la scară largă vor fi funcţionale până în 2033.

Cipul Majorana 1 a fost dezvoltat de Microsoft timp de aproape două decenii şi se bazează pe un tip de particulă subatomică numită fermion Majorana, a cărei existenţă a fost teoretizată încă din anii 1930. Proprietăţile acestei particule o fac mai puţin predispusă la erorile care afectează computerele cuantice convenţionale, însă până acum a fost extrem de dificil pentru fizicieni să o identifice şi să o controleze.

A breakthrough in quantum computing. Majorana 1 brings us closer to harnessing millions of potential qubits working together to solve the unsolvable—from new medicines to revolutionary materials—all on a single chip. #QuantumComputing #QuantumReady https://t.co/mpj8VwEQj0 pic.twitter.com/zlQoyoFURv